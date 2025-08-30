黃暐傑迎中職初登板倒數　坦言還是會緊張

▲味全龍黃暐傑。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍首輪指名右投黃暐傑目前已在二軍出賽3場，每場各投1局，累積3局失2分，送出5次三振，最快球速來到150公里；總教練葉君璋日前評估，將在9月2日之後安排他升上一軍牛棚，迎接回歸中職的初登板，對此黃暐傑也談到自身心境。

黃暐傑表示，目前身體狀況與調整節奏都依照球隊安排逐步推進，「都還可以，就按照球隊給的那個進度前進。」

雖然復出後球速不俗，變化球也逐漸找回手感，但他自認仍有進步空間：「我覺得都還可以再調整更好一點，還有進步空間。」

實際上，在今年二軍出賽前，黃暐傑距離上一次踏上投手丘已經將近2年，他回顧道：「上次就是2023年美職春訓，那應該是最後一次；正式比賽的話，要追溯到2022年9月的時候。」；這次透過二軍例行調整，逐步找回比賽節奏。

談到即將回到國內觀眾面前登板，他坦言心情仍會緊張：「心情的話，我覺得應該都差不多，但我覺得還是會緊張啦；很久沒有比賽，然後在一個新的環境開始也會緊張。」

至於是否會期待特別的初登板畫面或對決對象，他笑說沒有欸，「因為我覺得每個打者都很厲害，都會想特別去對決他們。」

黃暐傑已經從二軍投球中慢慢找回熟悉感，他最後也強調，緊張來自於久未實戰的空窗期，而非對手，「那個緊張不是因為對手，而是太久沒有比賽的感覺，一定會慢慢有比較好的感覺，慢慢抓到比賽節奏。」