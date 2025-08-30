運動雲

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

▲柯威士。（圖／記者楊舒帆攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟洋投柯威士昨日僅投1.2局就被敲8支安打、失8分（7分責失），提前退場，近3場先發都未投滿4局且都有失分，防禦率飆升至15.26，狀態陷入低潮；30日賽前總教練平野惠一受訪時，也針對柯威士的狀況與未來去留表示看法。

平野坦言，昨天這場比賽對柯威士而言原本是必須拿出成果的一戰，卻未能達成目標，「畢竟是他第3次出賽，這場比賽本來就是會被要求要有成果，但他昨天沒有辦法做到，這是比較可惜的地方。」

談到與柯威士的溝通，平野透露，團隊並非等到狀況不佳後才檢討，而是平時就持續提醒，「我們都有在事前溝通，告訴他如果要在台灣有好的成績，必須做到哪些事情；因為他不太喜歡在結果不理想後再去講，覺得那像是馬後砲。」

至於外界關心的去留問題，平野強調，每一次洋將調整或更替的決定都不輕鬆，「其實不只是他，每次要做這種決定，不管針對誰都很困難，但畢竟這就是總教練的工作，也是最討厭的工作。」

當被問到在戰績膠著下是否感受到壓力，平野則顯得相當冷靜。他表示，自己過去在不同總教練身邊就已經思考過這些狀況，如今身為總教練，遇到這些情境都在意料之內，「我不會覺得有壓力，因為以前就常想，如果我是總教練該怎麼辦，現在碰到這樣的情況，都在預想之內。」

至於柯威士表現不如預期的原因，平野並未點出單一環節，而是表示「其實有很多原因」，留給外界更多想像空間。

