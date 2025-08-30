運動雲

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮！胡瓜感動開球　餅總加碼尬舞

記者楊舒帆／新北報導

統一獅30日在新莊球場舉辦「良緣神助宮」主題日，邀請知名綜藝節目主持人胡瓜擔任開球嘉賓。

▲▼《綜藝大集合》胡瓜開球。（圖／統一獅提供）

▲▼《綜藝大集合》胡瓜開球，餅總參一咖。（圖／統一獅提供）

《綜藝大集合》過去多在宮廟前錄影，這次直接把棒球場變成錄影現場。除了在場外和球迷同樂，也進場與UniGirls和Fubon Angels跳舞玩遊戲，更邀請「獅吼宮主委」林岳平尬舞，林岳平更拿出紅包加碼，大家都玩得不亦樂乎。胡瓜今日也擔任開球嘉賓，搭配捕手潘威倫，一起為今日賽事開出好球。

談到來棒球場錄影的心得，胡瓜表示：「本來只是邀請我來開球，剛好宮廟文化很符合我們節目的形象，就建議乾脆到棒球場錄影，結合在一起。」他認為台灣特有文化與棒球融合，非常有特色，「下午一兩點就擠滿人潮，攜家帶眷來看球，這樣的活動可以多辦。」

胡瓜的開球捕手由「嘟嘟」潘威倫自薦擔任，胡瓜得知後相當感動，「很感謝他，他一出來掌聲不斷。也謝謝他家人長期支持節目，還願意當我的捕手，真的非常感動。」

胡瓜上一次在中職開球已是2015年於桃園球場，他自嘲：「隔這麼久還是投得很爛。因為只有一球的機會，練再多也沒用，這兩年練到手都酸了，每天投30到40球，好酸！這真的很難，壓力很大，好壞就是一球定生死。」

他透露，兒時曾打過棒球，高中後就沒有再接觸，不過曾參加過明星棒球隊，與「東方特快車」郭泰源相識，經常受邀參與公益。甚至光陽機車的代言酬勞，他也全數投入公益。胡瓜說：「以前郭泰源在西武時期常打季後賽，我也會去日本觀戰，還到過他在埼玉縣的住處。兒子一歲時郭泰源抱過他，還害他太累沒辦法投球。我會一直去看棒球也是因為他，也很喜歡台灣的棒球。」

談到少棒賽事，胡瓜說：「威廉波特每年也必看，台南巨人、嘉義垂楊都看過。」今年睽違29年由台北市東園國小奪得世界冠軍，他也很關注，「還讓對手掛蛋，沒想到台北市這麼厲害。以前都是其他縣市比較強，台北很少有學校有棒球場。看幾位投手投起來就像大人一樣，真的很厲害。」

