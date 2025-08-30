運動雲

>

下面一位！潘威倫是胡瓜鐵粉：非常崇拜的偶像　自薦開球接捕

▲▼ 潘威倫 。（圖／記者王真魚攝）

▲潘威倫 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅30日於新莊球場舉辦「良緣神助宮」主題日，特別邀請知名外景綜藝節目《綜藝大集合》主持人胡瓜擔任開球嘉賓，而「嘟嘟」潘威倫則自告奮勇，擔任開球捕手，非常開心能見到偶像。

「良緣神助宮」以月老為核心主題，融合台灣在地信仰與愛情祝福，讓球迷能在球場中祈願良緣，體驗熱血賽事與傳統文化交織的氛圍。至於《綜藝大集合》，多年來走訪全台各地宮廟，以遊戲互動、發送獎金並與在地民眾同樂聞名，節目口號「下面一位」、「主委加碼」、「繼續送幸福」更是深入人心。此次獅隊與節目攜手合作別具話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球團人員透露，日前節目製作團隊到場堪景，剛好球隊正在練球，眼尖的嘟嘟一眼認出是《綜藝大集合》的製作組，當場就報名要擔任開球捕手。

潘威倫說：「我長期都有看瓜哥的節目，從《百戰百勝》到《歡樂智多星》，很多節目都有關注。對我來說，他是很崇拜的偶像，在演藝圈扮演大哥角色，帶領後輩，人格特質讓我很欣賞，也很熱心公益。」他也補充，節目中過去也有不少運動員參與，近年則是啦啦隊比較多。

嘟嘟過去僅透過節目認識胡瓜，未曾在現場見過本人，他說：「這次很開心、也很榮幸球團邀請他來，終於能親眼見到。」由於胡瓜賽前忙於錄影，沒有特別進行開球練習，嘟嘟笑說：「他平常都有健身，應該沒問題。」

關鍵字： 統一獅胡瓜嘟嘟主題日綜藝合作

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

味全龍宣布簽7名新秀！大聯盟資歷黃暐傑領銜　第8輪體檢未過

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門新聞

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

讀者回應

﻿

熱門新聞

1莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

2貝茲爆料道奇修羅場

3NBA雷納德現身桃園巨蛋　說台語打給厚

4布雷克投得好卻未必會留？

5U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

最新新聞

1潘思佑對決同學統一獅李軍位居下風

2蔡仲南栽培的第4棒！潘思佑致勝二安

3周柏恩欣賞學長許庭綸、曾聖安心態沉穩

4羅伯斯批道奇「整晚都無法組織攻勢」

5史奈爾產假復出球速下滑1.7英里

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

燈光亂閃3分鐘！羅戈一度擔心受影響　感謝岳東華攻守相挺

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李珠珢「聖誕裝＋吊帶絲襪」 性感辣跳中場舞大放福利！

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366