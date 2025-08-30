下面一位！潘威倫是胡瓜鐵粉：非常崇拜的偶像　自薦開球接捕

▲潘威倫 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅30日於新莊球場舉辦「良緣神助宮」主題日，特別邀請知名外景綜藝節目《綜藝大集合》主持人胡瓜擔任開球嘉賓，而「嘟嘟」潘威倫則自告奮勇，擔任開球捕手，非常開心能見到偶像。

「良緣神助宮」以月老為核心主題，融合台灣在地信仰與愛情祝福，讓球迷能在球場中祈願良緣，體驗熱血賽事與傳統文化交織的氛圍。至於《綜藝大集合》，多年來走訪全台各地宮廟，以遊戲互動、發送獎金並與在地民眾同樂聞名，節目口號「下面一位」、「主委加碼」、「繼續送幸福」更是深入人心。此次獅隊與節目攜手合作別具話題。

球團人員透露，日前節目製作團隊到場堪景，剛好球隊正在練球，眼尖的嘟嘟一眼認出是《綜藝大集合》的製作組，當場就報名要擔任開球捕手。

潘威倫說：「我長期都有看瓜哥的節目，從《百戰百勝》到《歡樂智多星》，很多節目都有關注。對我來說，他是很崇拜的偶像，在演藝圈扮演大哥角色，帶領後輩，人格特質讓我很欣賞，也很熱心公益。」他也補充，節目中過去也有不少運動員參與，近年則是啦啦隊比較多。

嘟嘟過去僅透過節目認識胡瓜，未曾在現場見過本人，他說：「這次很開心、也很榮幸球團邀請他來，終於能親眼見到。」由於胡瓜賽前忙於錄影，沒有特別進行開球練習，嘟嘟笑說：「他平常都有健身，應該沒問題。」