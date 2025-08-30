大谷翔平敲1安、道奇遭響尾蛇0比3完封　全場團隊僅3安吞10K種敗因

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇30日在主場迎戰同區對手響尾蛇，日籍二刀流球星大谷翔平以「第一棒、指定打擊」登場，他全場繳出3打數1安打1四壞的成績，延續連續安打場次；不過道奇全場僅擊出3支零星安打，還吞下10次三振，最終0比3遭到完封，近期4連勝戛然而止。

大谷在3局下半面對響尾蛇先發蓋倫（Zac Gallen）時，擊出全場首支安打，賽後他坦言，今天的比賽並不容易：「對方投手群的球路控制得很好，我有幾個打席其實沒有抓到想要的點，比賽裡有幾次機會，但我們沒能把握住。」

目前大谷以45轟暫居國聯全壘打榜第2名，與費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）的49轟仍差4支。對此他說：「我並不會過度去想全壘打榜的數字，重點還是幫助球隊得分，希望接下來能有更多機會推進比賽。」

道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）開賽3局無失分，但4局上半2出局一壘有人時，遭到響尾蛇6棒亞歷山大（Blaze Alexander）轟出左外野2分砲，6局又被卡洛爾（Corbin Carroll）敲出二壘打失掉第3分，最終史奈爾投到5局途中退場，留下4安打3失分的成績。

此後，道奇牛棚成功封鎖響尾蛇打線，但打線始終無法突破。第6局與第8局大谷先後在關鍵時刻出場，但分別擊成三壘界外飛球與游擊滾地球，未能帶動反攻。

道奇全場3安打吞10三振，完全無法撼動蓋倫與響尾蛇牛棚。主場球迷一度沉默，大谷唯一的安打成為少數亮點，比賽結束後，本季道奇與響尾蛇的對戰戰績打成4勝4敗。

三連戰的第二場，道奇將派出王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，第三戰則由日籍投手山本由伸掛帥，期望能扳回顏面。

大谷最後強調，球隊要迅速調整心態：「我們需要忘掉這一場，明天重新開始，我相信打線很快就能回到我們應有的水準。」