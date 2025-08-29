▲中職布雷克。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／新莊報導

統一獅29日在新莊主場迎戰富邦悍將，由洋投布雷克掛帥先發，他繳出6.2局僅失2分（1分自責）的優質先發內容，加上打線多點開花、全場掃出17支安打，最終以7比2力克悍將，收下2連勝的同時也將富邦悍將推入近期5連敗泥淖。

此役統一獅打線從第3局開始發動攻勢，林泓弦與陳傑憲接連敲安後，林佳緯滾地球帶回首分，隨後林安可再補上一支適時安打，獅隊單局攻下2分先馳得點。

第4局統一獅再靠林祖傑與林佳緯的安打添得一分，5局下胡金龍補上適時安打助隊將比分擴大至4比0。

▲布雷克好投壓陣、林安可單場4安 統一獅7比2賞給富邦悍將5連敗。（圖／統一獅提供）



第7局富邦雖靠高捷與董子恩接連安打追回2分，但統一隨即在下半局回敬1分，接著第8局林安可掃出關鍵2分打點三壘安打，終結悍將反撲希望，最終統一就以五分之差奪勝。

統一先發投手布雷克展現洋投價值，前6局封鎖悍將打線，只在第7局遇亂流後退場。他全場投6.2局，被打6支安打，送出5次三振、僅1次保送，失2分（僅1分自責），賽後如願奪下勝投。

後援方面，辛俊昇、高塩將樹與鍾允華聯手守住後段2.1局，未讓富邦再越雷池一步，守住勝果。