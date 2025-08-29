富邦悍將鈴木駿輔初登板表現亮眼　感謝戴捕配合、舊識友人現場觀戰

▲鈴木駿輔。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／新莊報導

富邦悍將日籍投手鈴木駿輔日前完成本季一軍初登板，繳出6局僅失1分的優質先發，賽前受訪時，他談到自身調整狀況、舊識觀戰的感動，以及與捕手戴培峰的首次搭配默契，展現謙遜一面。

27日面對台鋼雄鷹是鈴木駿輔本季一軍首戰，他以91球投完6局，被敲6支安打僅失1分，送出5次三振；談到這場表現，他認為：「那場比賽，自己之前在二軍表現得比較好的東西，大致上都發揮出來了，雖然還有些沒完全展現，但整體來說我覺得已經很好了。」

這一戰也吸引不少過往業餘隊友與熟識的防護員到場觀戰，讓鈴木直呼「很開心」；接著他坦言，從職棒轉至業餘後曾面臨許多生活與訓練上的不適應，包括從一人獨居轉為團體宿舍生活，以及練習模式由自主安排轉變為團體規劃。

鈴木也提到，27日賽前就期待與旅日回台的吳念庭交手，他透露，在比賽前一天特別向吳念庭道賀當爸爸的喜訊，兩人也閒聊幾句。

談到實戰對決，鈴木表示：「因為日本職棒一直是我的夢想，對決曾在那裡打過球的選手，我是用百分之百的心力去面對每一個打席，」雖然賽後雙方沒有太多互動，但他透露，另一位日籍選手吉田一將賽後傳訊給他，向他表達祝賀。

此次登板是鈴木與主戰捕手戴培峰的首次正式搭配，兩人在場邊多次討論細節，展現高度投入與溝通，對此鈴木駿輔也說，「培峰是12強中華隊的代表選手，能跟他搭配我感到非常光榮。富邦整體捕手群也都很優秀。」

鈴木最後補充說，兩人在比賽中不斷交流彼此的看法，包括每一局的策略與觀察，雖然是第一次合作，但雙方完成度與契合度都相當高。