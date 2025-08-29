運動雲

鋒總點評鈴木駿輔初登板穩健表現　肯定控球進步、位移做得很好

▲ 陳金鋒。（圖／記者王真魚攝）

▲ 陳金鋒。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／新莊報導

富邦悍將日籍投手鈴木駿輔日前完成本季一軍初登板，繳出6局僅失1分的內容，展現不俗壓制力；總教練陳金鋒29日賽前受訪時，正面評價他的整體表現，認為控球、速差與變化球掌握得宜，也透露捕手戴培峰與其首次搭配即配合良好。

鈴木駿輔27日面對台鋼雄鷹完成本季在中職一軍初登板，主投6局用91球，被敲6支安打、僅失1分，最快球速達150公里，並送出5次三振、僅1次觸身保送。

總教練陳金鋒表示：「他的控球、變化球、速度、位移，甚至速差都做得很好，」他指出，雖然自己賽前對鈴木的實戰觀察有限，但投手教練事前提供的評估與實際表現相符，「他確實把二軍的內容拿出來了」。

針對第6局失掉的那一分，陳金鋒並未將原因歸咎於體能下滑，而是指出那一球面對王柏融的打席，「那顆球的位置也不是很差，只是打者巧打，把球控進去被打而已。」

這場比賽捕手戴培峰與鈴木駿輔首次搭配，陳金鋒指出：「控球部分明顯進步，過去好像有點不穩，但這場比賽配合捕手傳達的位置，幾乎都能到位，這點相當關鍵。」

比賽中，對於陳愷佑在3局上半的失誤，陳金鋒採取明確態度：「只要你在場上，失誤就是失誤，不能怪到什麼身體狀況，」他進一步表示，年輕球員在場上經歷失誤在所難免，但更重要的是「比賽還在進行，你要怎麼在不好的情況中翻過來，接著把該做的事情完成。」

