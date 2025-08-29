斯威雅蒂美網三盤驚險過關　直言「決勝盤就是重置」

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

美國網球公開賽女單第2輪，世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek） 在歷經2小時6分鐘的激戰後，最終以6-1、4-6、6-4擊退荷蘭好手拉曼斯（Suzan Lamens），驚險挺進第三輪；這場比賽讓斯威雅蒂將連勝紀錄推進至7場，也拿下近17場比賽中的第16勝。

「第三盤就是重置，你必須從頭開始，並且打得更精準一點，」斯威雅蒂在場邊受訪時直言，她在第二盤出現12次非受迫性失誤，但決勝盤將數字降到7次，並針對拉曼斯發球局弱點持續施壓，最終在第3個賽末點上以當日第7記Ace球劃下勝利句點。

首盤輕鬆拿下後，斯威雅蒂原以為能順利前進，卻遭拉曼斯頑強反擊；第二盤中，她兩度取得破發領先，但荷蘭女將靠著沉重上旋正拍、靈巧掉球與反拍高吊球，逐漸掌握比賽節奏，並成功扳回一盤。

Iga Swiatek with some TREMENDOUS defense against Lamens at the U.S. Open.



The ability to turn defense to offense whenever she wants.



Truly ridiculous.



pic.twitter.com/cGJm14Tklq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2025

「我知道自己在第一盤後給了她機會，她也抓住了並且立刻調整，她完全值得拿下那些局數，」斯威雅蒂坦言，「我並不意外，只是她把失誤降低，整體水準提高了。」

決勝盤中，斯威雅蒂雖在4-1領先時遭遇拉曼斯反撲，但最終仍靠穩定發球與關鍵回擊守住勝利。

Swiatek d. Lamens 6-1 4-6 6-4



Iga reaches her 6th consecutive U.S. Open R3



Not an easy win



Suzan was so impressive… she tracked down every ball & sent it back with accuracy



But Iga is Iga for a reason



51st win of 2025

Won 16 of last 17 matches

7th straight win



???????? pic.twitter.com/1pQmDy0CK6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2025

斯威雅蒂晉級後，第三輪將遭遇29號種子卡林斯卡婭（Anna Kalinskaya），後者以6-1、7-5擊敗普婷塞娃（Yulia Putintseva），連兩年挺進美網第三輪；雙方過去交手兩次，各取一勝：卡林斯卡婭曾在2024杜拜四強直落二獲勝，但斯威雅蒂兩週前於辛辛那提八強完成復仇。