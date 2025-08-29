唐西奇歐錦賽狂轟34分仍輸　湖人老闆飛10幾小時到場力挺

"Jeanie Buss and Rob Pelinka visit means a lot to me. I understand that they were on a very long flight. Today we were hanging out together at lunch and I'm really grateful they are here. They really support me and I'm glad that they came. I really appreciate that."



記者游郁香／綜合報導

斯洛維尼亞「金童」唐西奇（Luka Doncic）今（29）日在歐錦賽登場，首戰對上波蘭狂轟34分、外帶4籃板、9助攻、5抄截與2阻攻，Sofascore給出9.5分的高分評價，無奈球隊以95比105落敗，吞下小組賽首敗。即將卸任的湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）和總管佩林卡（Rob Pelinka）特地到場力挺。

斯洛維尼亞在前三周熱身賽狀態就不佳，最後一戰更以34分慘敗給塞爾維亞，暴露出巨大差距。唐西奇在小組賽首戰明顯提升火力，尤其2、3節持續突破並製造犯規，全場14投7中，還在罰球線7罰全中；不過除了穆里奇（Edo Muric）的17分外，其他隊友火力有限，最終難敵波蘭的整體攻勢。

接下來斯洛維尼亞將對上法國，面對實力更強的勁旅，恐將面臨更艱鉅的挑戰。值得一提的是，此戰場邊有來自NBA的重量級支持者，湖人老闆珍妮巴斯與總管佩林卡親自飛抵歐洲、坐鎮觀戰，珍妮巴斯更身穿金色的唐西奇湖人球衣，為自家門面打氣。

唐西奇感動表示，「這是一趟11、12小時的長途飛行，他們還是來了，對我意義重大。我們今天一起吃了頓午餐，真的很高興見到他們。」

湖人今夏剛與唐西奇完成延長合約，珍妮巴斯與佩林卡也在休賽季強調，理解唐西奇對代表斯洛維尼亞出戰的榮譽感，並全力支持他投入國際賽。佩林卡透露，「我們告訴他，他就是這支球隊的領袖。他很快就會讓你感受到，自己對身穿國家隊戰袍充滿自豪。我們也明白，他是這支國家隊的頭號球星，我們相信並支持他。」