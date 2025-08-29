運動雲

江昱澄萬能科大初登板穩健壓陣　教練大讚：速差不錯

▲▼萬能科大棒球隊。（圖／翻攝自Instagram／vnubaseballteam）

▲萬能科大棒球隊。（圖／翻攝自Instagram／vnubaseballteam）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽今（29）日在大園棒球場火熱開打，萬能科大單局攻下9分逆轉戰局，最終以10比4擊敗台灣中油奪勝。萬能科大楊家宏教練賽後點名江昱澄初登板表現出色，是本場關鍵球員。

談到今天勝利關鍵，楊家宏表示，「前幾局我們沒什麼安打，都是靠保送、觸身球居多，主要是他們投手狀況比較不穩定。」

先發投手江昱澄本場迎來加盟萬能科大的初登板，楊家宏點名他是本場關鍵球員，「穩定性不錯。」他也指出，江昱澄的特點是速差，「慢的變化球，加上不快的速球，他搭配的還不錯，好球也都有搶到。」

楊家宏也特別提到，賽前有提醒江昱澄今日任務不是狂拿三振，是要讓對方因為速差打不好，「甚至要讓他們看到球慢，就想要用力打遠，所以有提醒外野手守深一點，就是讓他們打沒關係。」

5局上對方出現盜本壘成功得分，楊家宏對此表示，「他們或許抓到投手投慢的變化球，那剛好這顆又是慢的，出手也有點歪啦。」

5局下藍廷浩擊出關鍵二壘安打，楊家宏稱他是大心臟選手，「心臟蠻大，求勝心也很強，打不好的時候會自責，之前比賽他的擊球率就高，三振率蠻低。」

關鍵字： 桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽桃園盃萬能科大台灣中油

