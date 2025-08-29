桃園盃萬能科大單局9分猛攻大逆轉　10比4擊敗台灣中油

▲萬能科大棒球隊。（圖／翻攝自Instagram／vnubaseballteam）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽今（29）日在大園棒球場火熱開打，萬能科大在面對台灣中油（開南大學）之戰中，展現驚人單局爆發力，第5局一舉攻下9分逆轉戰局，最終以10比4奪勝。

1局上，萬能科大1年級新兵江昱澄先發，第2棒陳楷升挨觸身球，陳宸杰一壘安打，推進跑者上三壘，可惜後續打者無功而返結束半局。1局下，台灣中油蘇庭潁先發，送出1次三振，讓對手3上3下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局上，江昱澄雖送出1次保送，但連續讓對手擊出3次飛球出局，安全下莊。2局下，第4棒張子杰遭觸身，第6棒潘凱翔獲得保送，可惜隊友無法送回壘上跑者，最終留下殘壘。

3局上，台灣中油第1、2棒連續被解決後，王維辰觸身球上壘，陳宸杰擊出帶有打點二壘安打，攻下本場第1分。3局下萬能科大反攻，潘凱鑫上壘，隨後隊友擊出內野滾地球，一路推進上三壘，沈何佑挨觸身，張子杰選到保送形成滿壘，隨後又對藍廷浩丟出觸身球，擠回分數追平。

5局上，江宗駿代打上場獲得觸身，黃秉森代打擊出二壘安打，隨後台灣中油發動雙盜壘，三壘跑者江宗駿成功盜回本壘得分，王維辰隨後擊出1分打點一壘安打，比分改寫為3比1。

5局下，台灣中油更換投手盧柏穎，連續讓對手保送與觸身上壘即被換下，改讓側投古哲勳登板，對張子杰投出本場第2記觸身球又退場。

萬能科大滿壘狀況下，藍廷浩擊出清壘三壘安打，潘凱翔、毛柏元也敲安，投手再更替為左投黃宇耀，隨後李主恩擊出內野安打，李承峻挨觸身，沈何佑擊出清壘二壘安打，隨後盜上三壘，林宥勳選到保送，藍廷浩擊出單局第2安，帶有1分打點，再度更換投手呂博玄，順利化解危機，萬能科大單局攻下9分，比數逆轉為3比10。

6局上，萬能科大李喆登板，黃崎恩選到保送，投手再更替為右側投洪琦盛，蔡東豐擊出安打，余郡霖擊出三壘方向滾地球，壘上跑者試圖盜本壘，但以失敗作場在回三壘過程中出局，之後黃韋樺擊出內野滾地送回1分。

6局下，台灣中油羅士博接替投球，連續送出2次保送，投手更替林緯宸，剛登場又送出保送，形成滿壘，投手隨後穩定，先送出1次三振，接著讓打者擊出一壘方向軟弱飛球、內野滾地球結束半局。7局上，洪琦盛順利投出3上3下，結束比賽，萬能科大10比4奪勝。