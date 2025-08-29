U18日本隊拚衛冕！沖繩開訓展笑容　甲子園高二王牌盼在家鄉奮戰

▲U18日本隊。（圖／侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃將於9月5日在沖繩開打，衛冕軍U18日本隊於28日展開集訓，首日著重在培養默契，球隊進行了守備練習、模擬打擊、自由打擊以及牛棚投球等課程。監督小倉全由表示：「大家臉上都有笑容，整體是一支氣氛明亮的球隊。」

據侍JAPAN官網報導，橫濱高校阿部葉太被任命本屆日本隊隊長，小倉全由讚許道：「從二年級開始就在校隊擔任隊長，經驗豐富，知道如何帶領團隊。」阿部也說：「這次聚集了高水準的成員，必須全員一心，營造出讓每位選手能盡情發揮的環境。」

沖繩尚學高二王牌末吉良丞剛在夏季甲子園大放異彩，以學弟身份加入代表隊。他說：「身為二年級生能被選進來，我想要向三年級投手學習。大家都主動和我聊天，讓我很感激。雖然不太累，但今天依照指示採取無投球的調整。這次在家鄉沖繩舉辦，希望能打出好成績，讓縣民們熱烈應援。」

來自學法石川高校的大榮利哉相當搶眼，從傳接球開始就大聲喊話，動作充滿活力，並且在模擬打擊中將教練團投出的球轟上右外野看台。小倉全由笑著說：「很有朝氣，真的很好。從春季集訓開始，他的明朗性格就已經展現出來了，讓整個隊伍氛圍更好。」大榮自己也說：「自從福島大會落敗隔天起，我就沒有休息過，一直用木棒訓練，這次帶著信心參加集訓，成果開始顯現。」

備受矚目的「火球男」健大高崎投手石垣元氣則說：「心情既開心又希望能好好表現。今天幾乎和全隊都聊過天了。（在牛棚試投）比賽用投手丘比想像中更硬更黏，投起來有點不習慣，所以必須比平常更用力踩穩。不過狀態還能再往上提升。」