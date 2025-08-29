麟洋配後首組！李哲輝、楊博軒救3賽末點逆轉挺進世錦賽8強

▲李哲輝／楊博軒救下3個賽末點，驚險逆轉馬來西亞組合，生涯首闖世錦賽8強。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球男雙李哲輝／楊博軒今（29）日在世錦賽16強上演驚天逆轉，對上世界排名第3的馬來西亞強敵吳世飛／伊祖丁，在決勝局化解3個賽末點後，以22比20、15比21、23比21驚險過關，兩人首度挺進世錦賽男雙8強，也成為自2021年「麟洋配」王齊麟／李洋後，首個闖進8強的台灣男雙組合。

李哲輝／楊博軒過往在世錦賽的最佳成績是16強，今年取得了突破，首輪他們輕取越南組合，16強再遇強敵吳世飛／伊祖丁。雙方過去4次交手，台灣組合僅拿1勝，壓力不小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役首局兩人一路領先，雖局末一度被追平，還被對手連救2個局點，仍以22比20險勝；第2局馬來西亞組合展開反攻，21比15扳平戰局。

▲李哲輝／楊博軒將在8強挑戰中國組合劉毅／陳柏陽，力拚4強門票。（圖／VCG）

進入決勝局，雙方互有領先，吳世飛／伊祖丁在局末展開猛攻，率先取得20比17聽牌優勢，但李哲輝／楊博軒頂住壓力，連續救回3個賽末點，最終以23比21逆轉勝出，締造在世錦賽的最佳成績。這也是他們本季繼奧爾良大師賽、全英公開賽與瑞士公開賽打進8強後，再度展現頂尖水準。

李哲輝／楊博軒接下來將在8強對上中國組合劉毅／陳柏陽，力拚再寫新猷，有望成為繼2018年陳宏麟／王齊麟後，再度躋身世錦賽男雙4強的台灣組合。至於另一組台將王齊麟／邱相榤，則在16強以15比21、13比21不敵丹麥名將阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），無緣晉級。