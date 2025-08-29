周天成逆轉擊退強敵西本拳太　生涯第6度闖世錦賽8強

運動雲

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲周天成在世錦賽16強賽逆轉西本拳太，生涯第6度挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成今（29）日凌晨出戰世錦賽男單16強賽，再度展現強大韌性，交手日本強敵西本拳太，首局雖以16比21讓出，但隨後以21比15、21比13完成逆轉，成功闖進8強，這是他生涯第6度躋身世錦賽男單8強，持續扛起「台灣單打最後希望」的重任。

35歲的周天成目前排名世界第6，他本季在BWF巡迴賽表現亮眼，4度打進4強，拿下兩座亞軍，年終賽積分更暫居第1。他過去在2014、2017、2018、2019、2022年都曾打進世錦賽8強，並在2022年摘下銅牌，成為台灣史上首位世錦賽男單獎牌得主，本屆以第6種子身份參賽。

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲周天成過去曾在2022年世錦賽奪下銅牌，創下台灣男單紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

今日凌晨交手前，周天成與西本拳太對戰過15次，以9勝6敗稍佔上風，但近4次對決都由西本勝出，包括今年亞錦賽，周天成遭直落2淘汰，止步32強。這次再度對決，周天成首局後段被對手拉開比分，以16比21失守；第2局他及時調整策略，打出13比5猛攻，最終21比15扳回一城；決勝局則一路壓制，21比13收下勝利，耗時58分鐘完成復仇。

周天成今晚11點將迎戰高居世界第2的丹麥名將安東森（Anders Antonsen），兩人過去13度交手，周天成以8勝5敗領先，不過最近一次在印尼公開賽，他以0比2落敗。

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

