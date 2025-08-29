運動雲

>

東園國小見證！「風之孫」李政厚大聯盟生涯首支再見安打

▲「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人隊29日（台灣時間）交手小熊，李政厚擔任第7棒、中外野手，敲出再見安打當英雄，剛拿下威廉波特冠軍的東園國小這天參訪巨人此戰，見證他敲出再見安打。他此戰繳出 4打數2安打1打點 的成績。隨著連續4場比賽敲安，他的打擊率從0.259上升到0.261。

在比數2比2僵持的第2局，李政厚面對日籍投手今永昇太擊出左外野飛球出局；5局再度以首名打者身份上場，他瞄準今永的滑球，敲出右外野安打。之後靠隊友的安打上到三壘，但未能得分。

7局時，李政厚打出左外野飛球遭接殺，與今永的首次大聯盟對決最終留下 3打數1安打 的結果。

關鍵來到9局。雙方戰成3比3平手，巨人隊在1出局後靠施密特（Casey Schmitt）與佛洛瑞斯（Wilmer Flores）連續安打攻佔一、二壘。

此時李政厚登場，面對小熊右投帕倫西亞（Daniel Palencia）146公里的滑球，他果斷出棒，擊出乾淨的右外野安打，二壘代跑柯斯（Christian Koss）輕鬆回本壘得分。

巨人全隊湧上場為李政厚慶祝，完成勝利儀式。憑藉這支生涯首支再見安打，巨人隊以 4比3 險勝小熊，將連勝場次推進至5場。

東園國小少棒隊這天來到舊金山巨人主場，還前進巨人軍休息室，與明星選手合影，留下紀念。

關鍵字： 棒球李政厚再見安打巨人隊勝利

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

隊友私下稱李博登「老實人」　王威晨想起象魔力

隊友私下稱李博登「老實人」　王威晨想起象魔力

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

燈光亂閃3分鐘！羅戈一度擔心受影響　感謝岳東華攻守相挺

燈光亂閃3分鐘！羅戈一度擔心受影響　感謝岳東華攻守相挺

感受到大谷翔平信任　捕手拉辛：他說由我主導配球

感受到大谷翔平信任　捕手拉辛：他說由我主導配球

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

熱門新聞

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

大巨蛋「光害」干擾兄弟桃猿之戰　味全龍致歉：廠商操作失誤

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

211隊球探觀戰！韓華菜鳥9球三振

3平野肯定岳東華攻守　重話點名謝榮豪

4「光害」干擾猿象戰　味全龍致歉

5MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

最新新聞

1萬能科大教練大讚江昱澄初登板

2桃園盃萬能科大單局9分！擊敗台灣中油

3兄弟聯名讀賣巨人！PS桃子合體啦啦隊應援

4東園少棒訪舊金山巨人喊鄧愷威學長加油

5新北國王續約40歲創隊元老洪志善

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

龍獅戰突遇地震！陳子豪無感　陳重羽蹲捕喊「有喔！很大！」

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

賽前就想過得分不易...洪總讚投手群稱職　點出江承諺好投關鍵

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366