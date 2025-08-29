東園國小見證！「風之孫」李政厚大聯盟生涯首支再見安打

▲「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人隊29日（台灣時間）交手小熊，李政厚擔任第7棒、中外野手，敲出再見安打當英雄，剛拿下威廉波特冠軍的東園國小這天參訪巨人此戰，見證他敲出再見安打。他此戰繳出 4打數2安打1打點 的成績。隨著連續4場比賽敲安，他的打擊率從0.259上升到0.261。

이정후 개인 첫 끝내기 안타 pic.twitter.com/CYRw7GEmNE [廣告]請繼續往下閱讀... August 28, 2025

在比數2比2僵持的第2局，李政厚面對日籍投手今永昇太擊出左外野飛球出局；5局再度以首名打者身份上場，他瞄準今永的滑球，敲出右外野安打。之後靠隊友的安打上到三壘，但未能得分。

7局時，李政厚打出左外野飛球遭接殺，與今永的首次大聯盟對決最終留下 3打數1安打 的結果。

關鍵來到9局。雙方戰成3比3平手，巨人隊在1出局後靠施密特（Casey Schmitt）與佛洛瑞斯（Wilmer Flores）連續安打攻佔一、二壘。

此時李政厚登場，面對小熊右投帕倫西亞（Daniel Palencia）146公里的滑球，他果斷出棒，擊出乾淨的右外野安打，二壘代跑柯斯（Christian Koss）輕鬆回本壘得分。

巨人全隊湧上場為李政厚慶祝，完成勝利儀式。憑藉這支生涯首支再見安打，巨人隊以 4比3 險勝小熊，將連勝場次推進至5場。



東園國小少棒隊這天來到舊金山巨人主場，還前進巨人軍休息室，與明星選手合影，留下紀念。