11隊大聯盟球探觀戰！韓華18歲菜鳥9球3K震撼全場　創韓職紀錄

▲韓華鷹鄭宇宙、。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓華鷹鄭宇宙。（圖／截自韓華鷹IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職28日在高尺巨蛋進行的韓華鷹與Kiwoom英雄之戰，聚集11支大聯盟球探，原本主要是觀察韓華王牌龐塞（Cody Ponce），不過菜鳥鄭宇宙投出9球完美一局締造紀錄，也讓球探們拍手叫好，意外成為另一大收穫。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

한화이글스（@hanwhaeagles_soori）分享的貼文

韓華以9比3大勝英雄，豪取5連勝，戰績來到70勝48敗3和，龐塞開季16連勝堆高障礙。據韓媒報導，此役總共聚集了洋基、道奇、老虎、水手、響尾蛇、小熊、紅人、教士、太空人、大都會等11支MLB球探。

比賽進行到7局下，先發龐塞退場後，牛棚接手。前一任投手趙東旭連續保送兩人後，換上鄭宇宙，在無人出局、一、二壘有人的危機中登板，他僅用9顆超過150公里的速球，連續三振3名打者，最快球速達153公里。全場球迷起立歡呼，韓華休息區也拍手叫好，就連到場觀戰的11支美職球探，也為他的火球所震撼。

鄭宇宙完成韓職史上第11次「9球三振3人」，前一次是LG的林燦圭在今年4月達成。若以高中畢業新秀來看，則是繼2023年斗山的金澤延之後，鄭宇宙成為史上第2人。有跑者的局面則是史上第一人。

鏡頭捕捉到他完成第三次三振時，有美職球探在座位上忍不住拍手，瞬間引起熱議。據韓媒《Xports News》報導，鄭宇宙賽後表示：「熱身時覺得今天手感不錯，本來想多嘗試一些變化球，但直球狀態太好，所以快速解決打者，結果意外理想。」

被問到美職球探觀戰時，他笑著說：「能被這麼高水準的舞台關注，我覺得很榮幸。如果有機會，我也有去美國打球的夢想。不過現在還太早，我還需要磨練，會先在韓國努力。」

他坦言，在投到第8球好球時，腦中閃過「三球三振」的念頭，但努力不去想，最後真的完成時，心情非常激動：「那一刻甚至讓我想起第一次登板的情景，心裡有點熱淚盈眶。」

作為去年選秀第一輪第2順位被韓華挑中的投手，鄭宇宙簽約金高達5億韓元。本季已出賽43場，繳出2勝0敗、防禦率3.24的表現。進入下半季，他14場比賽的防禦率僅1.04，狀態更佳。

「今年我最大的收穫是對自己的球更有信心了，也在學習如何對付打者、彌補不足。看著學長們比賽，我也不斷學習該如何應對不同狀況。」鄭宇宙說。

▲韓華鷹鄭宇宙、。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓華鷹龐塞。（圖／截自韓華鷹IG）

關鍵字： 韓職韓華鷹鄭宇宙火球球探

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

﻿

