隊友私下稱李博登「老實人」　王威晨想起象魔力

▲中信洋投李博登。（圖／中信球團提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟洋投李博登來台後，隊友私下幫他取了一個特別的綽號──「老實人」。隊長王威晨笑說，「因為他長得很老實，而且我們自從稱他為老實人之後，他整個變超強！」

「他不像一般洋將那麼外放，感覺很穩重、很誠懇。通常白人可能會有些優越感，但他完全不會。」李博登也讓王威晨想起魔力藍（兄弟時期譯名為象魔力），「我遇過的美國人裡面來講，象魔力真的是很謙虛，沒有看過這麼有家教的一個人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「他人真的超好，不會亂發脾氣，也不會怪隊友。」王威晨認為，對外籍球員來說，要完全接受台灣文化其實很不容易，「象魔力當時在屏東二軍待了兩年，那段時間很難熬，但他完全沒有抱怨，平常說真的，也很少看到他帶有情緒在批評什麼事情。」

至於對李博登的第一印象，王威晨說，「他剛來的時候看起來很乖，我身為隊長會主動打招呼，結果他後來也會主動來問我假日去哪裡比較好玩。那時候滿意外的，因為感覺他比較不講話，但後來因為互動多，就越來越親近。」

李博登知道自己被稱「老實人」嗎？王威晨笑說，「應該不知道，我們沒有特別講，就是私下說『今天老實人先發，他超強！』默默給他一個稱號而已，而且我們自從這樣叫他，他整個變超強耶！」

事實上，李博登在來台前3場吞下2敗，但自那之後6場比賽皆繳優質先發，昨對樂天桃猿先發6局被敲4安僅失1分，送出6次三振、1次四壞保送，賽後防禦率降至2.79。

對於近況逐漸穩定，李博登昨天受訪表示，「我就是每週都做一樣的事情，努力調整好自己。」他感謝投手教練與捕手高宇杰的幫助，也強調背後守備的支持是自己能夠表現穩定的重要原因。

總教練平野惠一賽後也肯定李博登的投球內容，「他真的越丟越能把自己的長處展現出來。」他指出，李博登的球路讓打者難以掌握時機，「特別是對左打者的壓制力，這場明顯改善。上一次比賽後，我們針對他面對左打的課題做了些討論，今天他修正得很好，表現也很出色。」

▲王威晨 。（圖／記者王真魚攝）