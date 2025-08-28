運動雲

庫明加僵局導火線是巴特勒？　灣區媒體：一個方塊塞不進圓孔

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士與庫明加續約陷僵局，灣區媒體指出巴特勒加盟徹底改變局勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約僵局進入第9周，外界爭論聲不斷，球團高層、教練團乃至球員本人都成了箭靶。《NBC體育》灣區站直言，局勢演變成如此地步的「導火線」，是今年2月透過交易加盟的巴特勒（Jimmy Butler），他的到來徹底壓縮了庫明加的空間。

巴特勒加盟前，勇士戰績僅25勝26敗，他首秀後球隊16戰豪取14勝，例行賽最後31場繳出23勝8敗，躍居全聯盟第三佳。與此同時，庫明加因右腳踝受傷缺席，勇士在天王柯瑞（Stephen Curry）、悍將格林（Draymond Green）與巴特勒的核心組合下重返季後賽，這幾乎等於宣判了庫明加的命運。

▲▼勇士庫明加、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒加盟後，勇士例行賽打出23勝8敗佳績，證明補強價值。（圖／達志影像／美聯社）

對庫明加而言，他渴望先發，但總教練柯爾（Steve Kerr）不可能讓他擠下格林或巴特勒，更不會排出3人同場的前場組合，進攻空間勢必擁擠。經過4年嘗試卻始終難以契合，《NBC體育》灣區站形容這段關係就像「一個方塊硬要塞進圓孔」。

有NBA高層舉例，頂尖搖擺人喬治（Paul George）在溜馬時有完美環境成長，錯誤不會被無限放大，最終在第3年成長為明星前鋒；但庫明加直接從發展聯盟升上NBA，背景與體系皆與勇士格格不入，發展軌跡完全不同。

▲▼勇士格林、庫明加、希爾德。（圖／路透）

▲庫明加渴望先發卻始終受限，與勇士體系難以契合。（圖／路透）

責任當然不只在庫明加本人，球團決策與教練培養也難辭其咎。不過，巴特勒帶來的即戰力，正是勇士原本期待庫明加在第4年能提供的。繼2010年簽下李伊（David Lee）、2016年網羅杜蘭特（Kevin Durant）之後，勇士再度靠大手筆補強拉升層級。

報導最後點出，庫明加未來10個月內幾乎肯定會離開，他在金州的未來已被巴特勒的「現在」所取代。

關鍵字： NBA金州勇士Kuminga巴特勒柯瑞

