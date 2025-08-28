大谷翔平復出後首次投滿5局　透露刻意多使用「曲球」

▲大谷翔平本場增加曲球使用量。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（28）日投打二刀流出戰辛辛那提紅人，不僅投出復出以來最長的5局內容，且僅被敲2安失1分，送出高達9次三振，成功奪下相隔749天的勝投。賽後他透露，本場有刻意增加「曲球」使用量。

本場比賽是大谷回歸投手丘後首度完成5局內容，共投87球為復出後最多，壓制紅人打線僅失1分，飆出復出以來單場最多的9次三振，展現逐漸回穩的控球與球威。比賽結束後，大谷露出笑容表示，「雖然有好有壞，但能穩穩地投完5局，整體來說我覺得很不錯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露這場比賽的配球策略特別強調曲球運用，全場87球中有26%是曲球，共23球，為使用最多的球種，「上一次登板後，我就有打算這場要運用更多曲球。」

打擊方面，大谷首打席擊出左外野飛球出局；第4局第2打席時，面對1分落後情況，他擊出首支安打，E.赫南德茲（Enrique Hernández）與拉辛（James Outman）也接連擊出適時安打，道奇單局灌進4分反超比分。

大谷其後打席包括5局游擊滾地出局、7局中外野平飛球遭接殺，8局2出局、一壘有人時打出深遠左外野飛球，儘管現場觀眾起立期待是一發全壘打，但最終球在全壘打牆前落地成為飛球出局，有些可惜。

這場勝利是大谷自2023年8月以來的首勝，當時他仍身披天使球衣。這場勝投除了是他道奇生涯首勝，也終結長達749日未勝的紀錄。道奇近期狀態火熱，本場勝利後取得4連勝，持續鞏固季後賽席次。