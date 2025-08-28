大谷翔平5局9K奪相隔749日、轉戰道奇後首勝　笑稱「努力去打造比賽」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平28日先發對戰紅人，主投5局僅被敲出2支安打失1分，飆出9次三振也讓他最終順利奪下自2023年8月9日效力天使對巨人以來，相隔749日的勝投，也是轉戰道奇後的首場勝利。打擊方面，他5打數1安打，連續兩場比賽敲安，幫助道奇以5比1拿下4連勝。

大谷今天與捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔先發，首局就展現壓制力，先後三振馬提、克魯茲（Elly De La Cruz）。雖然第2局連送2次四壞加上暴投，陷入一出局二、三壘危機，但隨即連飆兩次三振脫困。

第3局大谷被馬提鎖定失投卡特球，擊出左外野陽春砲，成為唯一失分。不過他很快穩住陣腳，接連三振克魯茲與海斯（Ke'Bryan Hayes）。第4第5局則完成三上三下。

總計大谷今天先發5局共投87球，僅被擊出2安打、失1分，送出9次三振、2次四壞球，速球最快達100.3英里（約161公里）。

It’s Shohei Ohtani 50/50 Bobblehead Night presented by Tokyo Electron! pic.twitter.com/J2xcgH3zsJ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 28, 2025

打擊方面，大谷5個打席中，在第2打席擊出右外野方向安打，不僅是全隊首支安打，更成為逆轉攻勢的關鍵引爆點；隨後赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出2分打點安打、拉辛再補上2分安打，道奇一口氣反超比數。

雖然其餘打席未能建功，但第5打席差點擊出本季首轟，打球直飛左外野，全場觀眾一度起立期待，最後卻在全壘打牆前失速，留下惋惜聲。

比賽結束後，大谷在採訪中坦言：「（球隊）連勝中，狀態很好，所以我上場的時候，特別注意要去打造比賽。」

關於曲球的使用，大谷接著說，「上一次登板後，我就想在比賽裡試著用曲球，今天一邊嘗試曲球和指叉球，一邊進行投球。雖然有好的地方，也有不理想的地方，但能撐到第5局還是覺得很不錯，今天能這樣完成，真的很感謝大家。」