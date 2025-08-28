志田、松山世錦賽首戰33分鐘速勝　笑言「不能留下遺憾」

運動雲

▲松山奈未、志田千陽組合。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年BWF世界羽球錦標賽於8月27日在法國巴黎進行第3天賽程。巴黎奧運銅牌組合志田千陽／松山奈未僅用33分鐘便以直落二（21-9、21-12）擊退土耳其埃爾塞廷／因吉組合，強勢挺進女子雙打16強；這也是「山羊組合」最後一次攜手出戰世錦賽，她們直言：「不想留下任何遺憾。」

身為第3種子，志田／松山從第二輪登場。首局即打出5比0的開局，完全壓制對手，最後以21-9拿下；次局雖一度落後，但在8-9時連得4分後徹底甩開比分，以21-12終結比賽。

賽後，志田千陽談到首戰心情時說：「因為距離上一次在主場館練習已過了好幾天，緊張感很強，也帶著一些不安。但我想，只要不犯簡單錯誤就能贏，所以告訴自己一定要堅持到底。」

松山奈未則指出：「從比賽影片看得出對手失誤不多，如果我們心急反而容易慌亂。所以一開始就提醒自己一定要穩紮穩打，避免失誤，這應該是今天能順利拿下比賽的關鍵。」

兩人展現出速度感的連續進攻，幾乎全場保持主動；志田表示：「我們沒有急著進攻而被反擊，彼此也能透過走位控制對手來球，並快速調整擊球。如果打法變得單調可能會被突破，但今天透過輪轉很好地解決了這點，整體狀態非常好。」

談到比賽氛圍，志田笑著分享：「入場時，旁邊球場有法國選手比賽，觀眾唱著很特別的歌，氣氛很歡樂。比起其他場館，法國的聲援真的很有活力。」

松山則補充：「那種像足球場一樣邊唱歌邊應援的方式很棒，如果我們能打出讓觀眾願意為我們加油的比賽就更好了。」

巴黎對這對組合有特別意義。志田說：「雖然比奧運時的場館氛圍不同，但再次踏入這裡，奧運時的畫面湧上心頭，入場那一刻真的很興奮。」

至於未來挑戰，志田強調：「下一場對手會更強，如果打得被動就不會有好表現，我們想要打一場不留遺憾的比賽，所以絕對不能輸，會帶著決心去準備。」

松山最後則說：「除了研究對手，更要隨時提醒自己該做什麼，抱著挑戰者的心態努力拚搏。」

關鍵字： 志田千陽松山奈未

