▲孫興慜現身道奇球場同框弗里曼！ 完美開球引爆全場歡呼。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇28日主場迎戰辛辛那提紅人，在正式比賽開始前，洛杉磯足球俱樂部（LAFC）韓國球星孫興慜受邀擔任開球嘉賓，吸引近5萬名球迷目光。

Son Heung-min en el Dodger Stadium pic.twitter.com/9dzfmbBY5R [廣告]請繼續往下閱讀... August 28, 2025

孫興慜身穿印有「7」號的道奇球衣與球帽，走上投手丘。雖然一開始略顯緊張，甚至上場前一度忘記戴帽、戴手套也顯得生疏，但調整後他深吸一口氣，最終投出一顆直衝本壘的漂亮好球，贏得全場道奇球迷的熱烈歡呼；接捕的正是道奇先發投手史內爾（Blake Snell），兩人相視而笑，氣氛輕鬆熱烈。

Son Heung-Min threw out the first pitch at Dodger Stadium, and to no one's surprise, it was right down the middle ????????pic.twitter.com/QMIZeYeLwp — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 28, 2025

據了解，孫興慜在賽前數週就默默練習，甚至被拍到在LAFC訓練場手握棒球，不斷演練投球動作，力求不失禮數。他本人也坦言，儘管長年征戰歐洲與世界盃，早已習慣大場面壓力，但想到要在棒球聖地「道奇球場」投出開球，仍讓他感到緊張。

完成開球後，孫興慜拿起麥克風，依照道奇傳統，用燦爛的笑容喊出經典口號：「It’s time for Dodger baseball!」讓氣氛推向另一波高潮。

對洛杉磯體育迷來說，這是一次跨界的夢幻時刻——足球巨星與棒球聖殿的結合。孫興慜加盟LAFC後已在美職聯（MLS）掀起話題，此次亮相再度展現他在洛城的超高人氣。

值得一提的是，本場比賽道奇還派出另一位亞洲巨星、大聯盟人氣王兼三屆MVP大谷翔平先發，形成「韓國足球天王」與「日本棒球巨星」隔空同場的特殊畫面。