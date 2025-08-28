運動雲

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平28日在主場對紅人的比賽，以「第一棒、投手」身份先發登板，主投5局被敲2安打失1分，送出復出後最多的9次三振；雖在3局被馬提（Noelvi Marte）轟出陽春砲先失分，但隊友在4局火力全開一舉灌進4分，幫助大谷取得睽違749日的勝投機會。

大谷今天與捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔先發，首局就展現壓制力，先後三振馬提、克魯茲（Elly De La Cruz）。雖然第2局連送2次四壞加上暴投，陷入一出局二、三壘危機，但隨即連飆兩次三振脫困。

第3局大谷被馬提鎖定失投卡特球，擊出左外野陽春砲，成為唯一失分。不過他很快穩住陣腳，接連三振克魯茲與海斯（Ke'Bryan Hayes）。第4第5局則完成三上三下。

總計大谷今天先發5局共投87球，僅被擊出2安打、失1分，送出9次三振、2次四壞球，速球最快達100.3英里（約161公里）。

道奇在前3局被紅人左投羅多洛（Nick Lodolo）完全封鎖，但4局開始展開反攻。大谷率先敲出右前安打點燃攻勢，隨後兩支安打接連落地，形成一出局滿壘。

關鍵時刻赫南德茲（Enrique Hernandez）打出中前二壘安打，帶回2分反超，並在一壘興奮拍手慶祝，接著拉辛再補上2分打點安打，道奇單局5安打攻下4分，一舉扭轉戰局，目前5局結束道奇4比1暫時領先。

打擊方面，大谷在第2打席擊出擊球初速102.7英里（約165.3公里）的強勁右前安打，並靠赫南德茲的逆轉安打回壘得分，拿下本季第123得分，繼續獨走大聯盟得分榜；若今天能敲出本季第46轟，將完成加盟道奇後的第100支全壘打。

