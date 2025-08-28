華裔明星強投6局先發連續紀錄止步25場　水手仍4比3險勝教士

▲西雅圖水手先發投手布萊恩．吳（Bryan Woo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

西雅圖水手先發投手布萊恩．吳（Bryan Woo）在28日對戰聖地牙哥教士的比賽中，結束了他連續25場至少投滿6局的驚人紀錄。雖然紀錄中斷，但他依舊展現競爭力，並在隊友與牛棚的接力下，幫助水手以4比3險勝對手。

比賽第5局下半，吳在面對「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）時，投出內角伸卡球，迫使打者擊出軟弱滾地球，吳親自下丘處理，將球傳向一壘，但稍微晚了一步，讓教士攻佔滿壘；這一球也成為他當天投球的最後一幕。

「那就是生死一球，」吳賽後談到最後的守備時說，「我知道他不是速度型選手，但腳程還算可以，所以我必須盡快出手傳球，我真的很想完成那個出局……大概會反覆回想那一局好一陣子吧。」

這也意味著，吳連續25場至少投滿6局的隊史紀錄劃下句點。該紀錄自2015年以來在大聯盟排名第4長，更是自2022年Framber Valdez以來最長；當吳與總教練威爾森（Dan Wilson）討論後走下投手丘，全場36700名觀眾起立鼓掌，向他本季的表現致敬。

賽後總計吳今天主投5.2局耗費95球，被敲6支安打責失2分，送出6次三振2次保送，摘下本季第12勝；「他今年很多次都給我機會，而我也都能做到，」吳表示，「只是今天我沒能完成。」

儘管紀錄終止，吳本季的表現依然令人驚嘆。他目前防禦率僅2.95，送出166次三振、保送僅31次，累積164.2局，投球局數在全聯盟排名第4；這些數據讓他成為僅次於底特律老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）的聯盟頂尖先發之一。

總教練威爾森也盛讚他的穩定性：「這就是為什麼當你放手讓他投時，他能完成任務。」

水手打線也在比賽中給予吳火力支援，第2局，雷利（Luke Raley）敲出帶有打點的二壘安打，率先突破教士王牌達比修有的投球；第4局蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）更補上一發三分全壘打，成為致勝關鍵。

蘇亞雷斯在交易大限重返水手後逐漸找回手感，他在本次主場6場比賽中繳出三發全壘打與1.113 OPS，對於近期的狀態，蘇亞雷斯最後自信表示：「我覺得現在我的揮棒節奏、擊球時機都很好，我只需要保持穩定，不要丟掉這個手感。」