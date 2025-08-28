美網／喬科維奇4盤逆轉晉級　超越費德勒創大滿貫第75次第三輪紀錄

▲塞爾維亞網壇傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞網壇傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）在美國網球公開賽男單第2輪再次展現驚人韌性，雖然狀態遠非最佳，但他仍於28日凌晨以6比7（5）、6比3、6比3、6比1擊退美國資格賽小將斯瓦伊達（Zachary Svajda），生涯第19度挺進美網第3輪，並創下大滿貫第75次闖進第3輪的新紀錄，超越費德勒（Roger Federer）的74次。

19 US Open appearances.

19 times in the third round.



Novak Djokovic is inevitable. pic.twitter.com/mzi6vJmt7c [廣告]請繼續往下閱讀... August 27, 2025

喬科維奇在首盤狀態欠佳，出現多達14次非受迫性失誤，並且在第3盤一度以1比3落後；不過，他靠著臨場經驗與節奏調整逐漸掌握優勢，也受惠於對手因腿部傷勢導致發球下降，最終連下三盤成功逆轉。

賽後被問到比賽表現時，喬科維奇坦言：「老實說，不算太好，我對比賽前半段的表現並不滿意，但Zach打出了非常高品質的網球。很可惜他在第二盤後段受傷，但他依舊堅持在場上，值得敬佩，他顯然無法像前一盤半那樣發球，但我祝福他一切順利。」

This match point and finish by Novak Djokovic.



And then he played the violin. pic.twitter.com/kD6K3WnG7W — Danny (@DjokovicFan_) August 27, 2025

這位前世界球王正力拚生涯第25座大滿貫冠軍，下一輪，他將遭遇英國名將諾里（Cameron Norrie）。

????????Australian Open x 17

????????Roland-Garros x 20

????????Wimbledon x 19

????????US Open x 19



The records keep coming for Novak Djokovic #USOpen @DjokerNole pic.twitter.com/5kaHv3JePY — Tennis TV (@TennisTV) August 27, 2025

談及近年大滿貫比賽狀態，喬科維奇直言隨著年齡增長，恢復與調整成了更大挑戰：「這幾年對我來說有點不同，比以前更容易磨損，我必須面對這點，因此在場外需要花很多時間做恢復，好讓自己能在場上維持最高水準的比賽時間。」

喬科維奇本賽季戰績為28勝9負，5月於日內瓦拿下生涯第100座巡迴賽冠軍。本季三項大滿貫他都打進準決賽，但始終未能前進決賽，上一次他整季未能闖入任何大滿貫決賽，已經是2017年。