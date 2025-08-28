運動雲

>

近5戰僅打擊率僅1成11　羅伯斯點出大谷近況問題：傾向追打低球！

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇28日主場迎戰紅人之前，主帥羅伯斯（Dave Roberts）在休息區接受媒體訪問時，特別分析了大谷翔平近期的打擊狀況。他直言，這位日籍二刀流球星在攻擊上出現一些細微問題，導致近幾場比賽陷入低潮。

大谷在20日對落磯的比賽中，於4局投球時被一記時速150公里的強勁打球擊中右腳，雖然繼續完成投球並投完4局，但隨後退場，8局打者身份也被換下。自那之後，他在打擊端陷入掙扎，22日以來的5場比賽打擊率僅0.111（18打數2安打，另有4次保送）。

雖然24日對教士的比賽他擊出睽違4場的賽季第45轟，前一場比賽也打出7場以來的適時安打，但整體表現仍顯得起伏不定。

羅伯斯教頭在受訪時坦言：「如果只能說一個問題的話，我覺得他有點過於傾向於追打低球，」他進一步指出，「他的三振率好像也稍微上升了，翔平在狀態最好的時候，會積極鎖定腰帶附近的球，但現在給人的感覺是，他正在追打低球，尤其是對旋轉型的球，會去揮擊低於好球帶的球，這樣的場景比以前更多。」

羅伯斯還補充道：「就這個月的大谷來說，看起來他確實有些在追打低球，這也讓三振率增加了一些。本來他最拿手的，就是在腰帶高度的球展現積極攻擊，但現在則是把手伸向了好球帶下方的球。」

道奇此戰對手紅人由左投羅德羅（Nick Lodolo）先發。大谷在7月29日首次對上羅德羅時，曾三打席連續三振，這次的再度交手被視為他能否突破低潮的關鍵考驗。

儘管近況不佳，羅伯斯最後仍對愛將充滿信心。他表示：「大谷已經在道奇擊出99轟，當初簽下他時，我完全沒想到他能這麼快就要達到100支全壘打，但考慮到他的實力，也並不讓人驚訝，他在短時間內展現了驚人的表現，而我只覺得，他能穿上道奇球衣，真的是令人開心的事。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

NBA新賽季「年度MVP」大預測　金塊約基奇力壓群雄奪冠

NBA新賽季「年度MVP」大預測　金塊約基奇力壓群雄奪冠

屏榮高中撂倒HVL衛冕軍豐原高商　3連勝挺進登峰造極邀請賽4強

屏榮高中撂倒HVL衛冕軍豐原高商　3連勝挺進登峰造極邀請賽4強

龍獅戰突遇地震！陳子豪無感　陳重羽蹲捕喊「有喔！很大！」

龍獅戰突遇地震！陳子豪無感　陳重羽蹲捕喊「有喔！很大！」

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

【發現弟弟渴望眼神】灑水工人阿伯秒懂心意❤消防體驗開啟XD

熱門新聞

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

評蒙德茲831前終戰！林岳平：還可接受　陳重羽看到保送反而安心

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天桃猿登門拜訪台南Josh

2失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

3快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

4魔神樂單局崩盤　盼外界勿攻擊家人

5831前考察蒙德茲！林岳平：還可以接受

最新新聞

1喬科維奇4盤晉級美網第3輪

2道奇佐佐木朗希傷癒復出進度不順

3近5戰僅打擊率僅1成11　羅伯斯點出大谷近況問題

4洋基11比2大勝國民

5魔神樂單局崩盤　盼外界勿攻擊家人

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366