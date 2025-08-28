近5戰僅打擊率僅1成11　羅伯斯點出大谷近況問題：傾向追打低球！

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇28日主場迎戰紅人之前，主帥羅伯斯（Dave Roberts）在休息區接受媒體訪問時，特別分析了大谷翔平近期的打擊狀況。他直言，這位日籍二刀流球星在攻擊上出現一些細微問題，導致近幾場比賽陷入低潮。

大谷翔平選手

45号のshow time

ってかこんなボール歪むんや

すごっ pic.twitter.com/suM0E0Zoqx [廣告]請繼續往下閱讀... August 25, 2025

大谷在20日對落磯的比賽中，於4局投球時被一記時速150公里的強勁打球擊中右腳，雖然繼續完成投球並投完4局，但隨後退場，8局打者身份也被換下。自那之後，他在打擊端陷入掙扎，22日以來的5場比賽打擊率僅0.111（18打數2安打，另有4次保送）。

雖然24日對教士的比賽他擊出睽違4場的賽季第45轟，前一場比賽也打出7場以來的適時安打，但整體表現仍顯得起伏不定。

羅伯斯教頭在受訪時坦言：「如果只能說一個問題的話，我覺得他有點過於傾向於追打低球，」他進一步指出，「他的三振率好像也稍微上升了，翔平在狀態最好的時候，會積極鎖定腰帶附近的球，但現在給人的感覺是，他正在追打低球，尤其是對旋轉型的球，會去揮擊低於好球帶的球，這樣的場景比以前更多。」

羅伯斯還補充道：「就這個月的大谷來說，看起來他確實有些在追打低球，這也讓三振率增加了一些。本來他最拿手的，就是在腰帶高度的球展現積極攻擊，但現在則是把手伸向了好球帶下方的球。」

道奇此戰對手紅人由左投羅德羅（Nick Lodolo）先發。大谷在7月29日首次對上羅德羅時，曾三打席連續三振，這次的再度交手被視為他能否突破低潮的關鍵考驗。

儘管近況不佳，羅伯斯最後仍對愛將充滿信心。他表示：「大谷已經在道奇擊出99轟，當初簽下他時，我完全沒想到他能這麼快就要達到100支全壘打，但考慮到他的實力，也並不讓人驚訝，他在短時間內展現了驚人的表現，而我只覺得，他能穿上道奇球衣，真的是令人開心的事。」