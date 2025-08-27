運動雲

更上一層樓！　台灣「最速火球男」林振瑋升上紅雀2A

▲林振瑋。（圖／截自peoriachiefs）

記者胡冠辰／綜合報導

旅美台將傳來喜訊！效力紅雀高階1A皮奧里亞酋長的「火球男」林振瑋，於26日深夜正式獲得升上2A的機會，這是他旅美生涯首度叩關2A層級；年僅23歲的他，身高高達203公分，以剛猛速球著稱，被譽為「台灣最速火球男」。

林振瑋是前大聯盟投手郭泓志的外甥。2023年，他以50萬美元簽約金與4萬美元獎學金加盟紅雀，同年即從新人聯盟晉升至1A，今年開季則在高階1A累積12場出賽，雖然戰績0勝2敗、防禦率4.89，但在38.2局投球中送出46次三振，展現壓制力；同時也出現29次保送，顯示控球仍需磨練。

值得一提的是，林振瑋去年曾投出101英哩（約162.5公里）的火球，改寫潘文輝、羅嘉仁與曹錦輝保持的紀錄，成為台灣投手中球速最快的一人。如今他升上2A，將面臨更高層級的挑戰，也讓外界期待他的表現能持續精進。

關鍵字： 小聯盟林振瑋

