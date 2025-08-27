運動雲

台北戰神交流賽慘輸滋賀湖泊32分　魏芃禾首秀迎震撼教育

▲▼戰神休賽季首場交流賽慘輸滋賀湖泊；總教練許皓程；新秀魏芃禾首次披上戰神戰袍；雷蒙恩歸隊僅一週，自評「狀況不好」。（圖／台北戰神提供）

▲新秀魏芃禾首次披上戰神戰袍遭到震撼教育。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神26日在休賽季首度亮相，與日本B.League的滋賀湖泊進行交流賽，最終以51比83吞下敗仗。總教練許皓程直言，上半場攻守表現未達預期，下半場雖有所調整，仍無法縮小差距，不過他也感謝對手邀請，「能近距離感受日本職籃的強度與進步，對球員是很好的養分。」

新秀魏芃禾首度披上戰神戰袍，就面對日本後衛的速度與身體素質，他不諱言感受到挑戰，「身材比較瘦小，要想辦法對抗生存。」他坦言開局不適應導致失誤，但逐漸找到節奏後「就比較敢做敢投」。魏芃禾還特別提到，過去在中華隊就認識的游艾喆，現在在日本變得更壯、更全面，「傳球依舊很厲害，還是守不住他。」

▲▼戰神休賽季首場交流賽慘輸滋賀湖泊；總教練許皓程；新秀魏芃禾首次披上戰神戰袍；雷蒙恩歸隊僅一週，自評「狀況不好」。（圖／台北戰神提供）

▲雷蒙恩歸隊僅一周，自評「狀況不好」。（圖／台北戰神提供）

雷蒙恩歸隊僅一周，他自評「今天狀況不好」，強調必須更努力調整，也希望以老大哥身分給學弟更多信心，「現在我不是最年輕的了，要多鼓勵他們。」談到與日本球員對抗，他直呼「速度真的很快，防守很嚴密，需要打得更聰明。」

總教練許皓程總結，戰神仍在磨合階段，待外援加入後，球隊將進一步調整。他透露，球團近期也計畫與日本、韓國球隊持續交流，透過實戰累積經驗，為新賽季做足準備。

關鍵字： 籃球B.League臺新戰神滋賀湖泊魏芃禾游艾喆

【誰在亂發誓？】高雄大雷雨！子母車都離家出走了

