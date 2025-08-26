台中內戰變獨角戲！　豐原高商強勢壓制龍津挺進4強

記者游郁香／綜合報導

2025登峰造極青年排球邀請賽26日在臺北體育館持續進行，今日焦點賽事由台中勁旅龍津高中與豐原高商上演「台中內戰」。上學年勇奪HVL男子甲組冠軍的豐商展現強大火力，以25比14、27比25、25比15直落3，豪取2連勝，率先挺進4強。

豐商去年在高中排球聯賽（HVL）決賽上演逆轉秀，以3比2擊敗內湖高工，奪下隊史第13冠，穩坐HVL男子甲組最多冠王寶座。龍津則是最大黑馬，上屆複賽七戰全勝首度打進決賽，最終摘下季軍，締造隊史最佳成績。兩強再度在邀請賽交手，卻呈現一面倒局勢。

豐商執行教練吳冠杰賽後坦言，今年球隊狀況調整得比較快，去年有些選手去打國家隊，融合上沒有那麼充足，這次大家磨合更好。他特別點出在第二局成功逆轉的關鍵，在於球員心理素質與鬥志，希望透過登峰造極的比賽，讓年輕球員累積經驗、持續成長。

▲豐原高商展現身高與火力優勢，直落三淘汰龍津。 。（圖／體育交流促進會提供，下同）

球評陳怡如則指出，豐商球員普遍身材高大，進攻點遍佈全場，對手防守相當吃力，看得出球隊企圖心很強，每位攻擊手都有得分能力，相信新賽季會非常精彩。

本屆賽事於8月25日至30日在臺北體育館舉行，男子組由HVL前8強參賽，女子組則有前5強加上江蘇新海高中，共13隊齊聚。比賽為公益性質，未收報名費，全面開放免費入場，並透過YouTube頻道「ACE ACE TV」全程直播。