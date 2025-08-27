桃園盃10週年擴大規模！新明國中拚10連霸、平鎮高中劍指第8冠

▲平鎮高中去年奪青棒組冠軍，由江庭毅代表領獎 。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2025桃園盃全國四級棒球錦標賽將從8月28日點燃戰火，由大專組打頭陣揭開序幕，後續青少棒、少棒以及青棒接力登場。今年賽會邁入第10屆，而地主代表之一的新明國中也瞄準青少棒10連霸的偉業，青棒組的平鎮高中則是尋求9次參賽中的第8冠。

桃園盃由桃園市政府與桃園市棒委會共同舉辦，是全國首創的四級棒球盛會，從2016年舉辦至今，已經歷經上千場的賽事，今年適逢賽會開辦10週年，邀請了超過130支隊伍前來互相切磋，締造賽史新高紀錄，其中還有從日本及南韓遠道而來的賓客，每年暑末跨海赴台交流已經成為他們熟悉的行程。

從第一屆只有少棒、青少棒組，到第二屆起加入青棒組，後來第五屆再納入大專組、完成四級棒球的最後一塊拼圖，桃園盃致力於提供給各層級球隊一個舞台，以栽培基層球員為主旨，今年少棒報名隊伍一舉來到60支，涵蓋全臺各地國小名隊。

現今海內、外的臺灣職棒選手有不少都參與過桃園盃賽事，包含首屆賽事拿下少棒組打擊獎的樂天桃猿內野手李勛傑、青少棒組MVP的美職巨人隊投手李晨薰，而平鎮高中在青棒組首年就包辦打擊奬前3名，依序為現效力味全龍的劉基鴻、中信兄弟江坤宇以及富邦悍將戴培峰。

新明國中過去包辦桃園盃9屆金牌，堪稱賽會最強王者，自4年前起他們兵分二路，派出2隊加入角逐，而同樣也會分頭出擊的平鎮高中，更往往吸引大批職棒球探們前來，一探未來數年的最新取才庫，此次包含剛在U15亞洲盃表現亮眼的胡冠威也將提前進入鎖定名單。

率先鳴槍的大專組賽事僅訂於8月28日至9月4日進行，接著登場的青少棒將從9月17日比賽到9月24日，而少棒也會在9月18日至9月24日同期競技，壓軸亮相的青棒則是9月25日開打、10月1日落幕。少棒組、青少棒組和青棒組的冠軍各頒發20萬元獎金，其餘為亞軍12萬元、季軍8萬元、殿軍5萬元；而大專組也有冠軍3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元的獎勵。

▲新明國中去年寫下青少棒組9連霸紀錄。（圖／主辦單位提供）