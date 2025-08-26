英超／16歲小將恩古莫哈100分鐘超狂絕殺！　利物浦3比2驚險擊退紐卡索

▲恩古莫哈（Rio Ngumoha）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

英超26日上演一場驚心動魄的比賽！利物浦在聖詹姆斯公園以3比2擊敗紐卡索聯，16歲361天的恩古莫哈（Rio Ngumoha）於補時第100分鐘挺身而出，攻入致勝球，不僅幫助紅軍帶走三分，也成為隊史最年輕進球者，寫下歷史。

比賽開局兩隊互有攻勢，但利物浦在第35分鐘率先破門；赫拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）接應加克波（Cody Gakpo）的回傳遠射，皮球經過折射擊中立柱後入網，讓紅軍取得領先。

半場補時，紐卡索前鋒因嚴重犯規被VAR改判紅牌，主隊陷入10人應戰。

下半場剛開場20秒，埃基蒂克（Hugo Ekitike）禁區邊緣射門得手，利物浦將比分擴大為2比0；然而，少打一人的紐卡索並未放棄，第57分鐘吉馬良斯（Bruno Guimaraes）頭槌破門，將比分追至1比2。

Our youngest ever goalscorer pic.twitter.com/HS8iFTNNHL — Liverpool FC (@LFC) August 25, 2025

比賽第88分鐘，替補登場的奧蘇拉（William Osula）接隊友伯恩（Dan Burn）的頭球助攻推射得分，紐卡索2比2扳平比分。

隨後比賽進入長達11分鐘的補時，雙方都在尋找致勝機會，第100分鐘，薩拉赫（Mohamed Salah）低平傳中，索博斯洛伊（Dominik Szoboszlai）故意漏球，恩古莫哈冷靜推射破門，最終利物浦3比2成功絕殺，鎖定勝局。

賽後，利物浦主帥斯洛特（Arne Slot）在新聞發布會上直言，這場比賽充滿混亂與壓力，但球隊展現出堅毅的鬥志：「這場比賽讓我想起上賽季作客艾佛頓的一役，一樣是完全的混亂，球迷聲浪震耳欲聾，我更看重球隊能在這樣的氛圍裡保持堅強，這比贏得4、5球的輕鬆勝利還有意義，今晚的勝利與戰術或精美足球無關，而是每一秒都牽動人心。」

Can we all please take a moment to appreciate Dominik Szoboszlai's dummy to set up Rio Ngumoha for Liverpool's winner? pic.twitter.com/8k3TvJLFJk — Premier League (@premierleague) August 25, 2025

談到恩古莫哈的絕殺，斯洛特表示：「我們在被扳成2-2後承受了巨大壓力，他們不斷獲得角球與定位球，但最後我終於能派上恩古莫哈和艾略特，能在這樣的時刻進球，對他而言是特別的，我們上季在第89分鐘被逼平，這一次我們成了幸運的一方。」

對於下半場未能完全掌控局面，斯洛特並不失望：「這是紐卡索的踢法，他們每個界外球、每個定位球都是長傳轟炸，根本不可能完全掌控這樣的比賽，我們嘗試保持控球，但前鋒缺乏耐性，總想快速出球，導致對方再度發動進攻。」

最後，斯洛特也特別稱讚了索博斯洛伊的臨時角色：「對一名幾乎沒踢過邊後衛的中場來說，臨時客串右後衛並非易事，他在這樣的比賽中展現了強大的心態，這是全隊今晚能取勝的縮影。」