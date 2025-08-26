運動雲

佐佐木朗希該改變心態　武田一浩：不要覺得日本球比較好

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

前職棒投手、現為棒球評論員的武田一浩，近日更新了他的YouTube頻道，針對目前正在3A實戰復健的洛杉磯道奇投手佐佐木朗希進行分析，指出其控球不穩問題「很大部分來自心理層面的影響」，建議佐佐木要從心態開始改變。

佐佐木21日在3A進行第2次復健登板，主投3.1局用60球，被擊出3支安打、投出2次三振、3次四壞球，失掉2分（1分自責），其最快球速來到97.8英里，較前一戰提升了2.1英里。

對此武田表示，「整體來看，他的狀況慢慢有在變好，去到那邊（美國）後遇到很多困難，我相信這對他來說非常辛苦。」

但武田對佐佐木短期內回歸大聯盟的可能性抱持懷疑態度，他指出道奇正在與聖地牙哥教士激烈競爭分區冠軍，「如果他在小聯盟沒辦法交出好成績，球隊是無法讓他上來登板的。」。

復健賽第2戰，佐佐木單場出現3次四壞球，反映出其控球問題仍未改善，武田指出，「對於球速快的投手來說，要習慣新的比賽用球本來就需要時間，而投手的心理層面也佔很大的比重。」

他接著提出建議給佐佐木，「不要總覺得『日本的比賽球比較好』，而是要有『眼前這顆球就是唯一能投的』的心態去適應它。」

武田補充表示，佐佐木一定會希望「本季內要回到球隊出力」，但他也語重心長地說，「他未來還有十幾年能投，現在沒必要這麼急，這樣反而讓人覺得有點可憐。」

