義甲／國際米蘭開幕戰5比0狂勝都靈　主帥讚球隊侵略性：我們值得這樣的開始

▲圖拉姆（Marcus Thuram，梅開二度）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖拉姆（Marcus Thuram，梅開二度）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

新賽季首戰，義甲雄獅國際米蘭在主場聖西羅球場火力全開，於超過七萬名球迷的注視下，以5比0大勝都靈；藍黑軍團此役的進球分別來自圖拉姆（Marcus Thuram，梅開二度）、隊長馬丁內斯（Lautaro Martínez）、巴斯托尼（Alessandro Bastoni）以及初登場便收穫進球的邦尼（Ange-Yoan Bonny），這場比賽不僅帶來3分積分，也為國米新賽季揭開氣勢如虹的序幕。

國際米蘭自開賽便展現壓迫性攻勢，三個進球源自高位逼搶與快速反搶；第18分鐘，巴雷拉（Nicolò Barella）開出角球，巴斯托尼前點頭槌建功，隨後第36分鐘蘇契奇（Petar Sučić）送出精準直塞，助攻圖拉姆破門得手。

下半場第52分鐘，馬丁內斯抓住對手回傳失誤，滑鏟破門並跳上廣告板與球迷同慶，全場氣氛沸騰。

巴斯托尼下半場再度送出「招牌式」長傳，圖拉姆頭槌擴大比分；比賽尾聲，替補登場的博尼迎接夢幻首秀，五分鐘內便把握機會收穫個人藍黑處子球，為這個「五球之夜」畫上完美句號。

這是齊伏（Cristian Chivu）執掌國際米蘭後，在聖西羅的首場正式比賽，他賽後接受訪問時直言滿意球隊表現：「我真的很高興，為球員們感到驕傲，他們展現了過去三週辛苦訓練的成果，我們希望在首戰就做到最好，今天展現出的心態、侵略性和比賽強度，讓我感到非常滿意；他們在防守端與快速推進上的表現非常出色。」

齊伏也特別提到首開紀錄的定位球：「我的慶祝？因為定位球同樣是教練組努力的成果，我為巴斯托尼和整支球隊感到開心，因為我們值得這樣的開始。」

隨後他逐一點名肯定新援表現：「我很高興蘇契奇踢出一場好球，博尼在聖西羅首戰就進球，迪烏夫也獲得登場機會，恩里克也貢獻很多。大家都付出了許多並表現不俗。」

雖然開幕戰收穫大捷，齊伏最後仍保持冷靜：「當然還有很多需要改進的地方，但我很滿意，我們不需要向任何人證明什麼，只要忠於自我，並以正確的企圖心來迎接聯賽。」

