道奇帕赫斯差點3響砲！　羅伯斯回顧每打席表現

洛杉磯道奇今（26）日主場迎戰辛辛那提紅人，全場投打俱佳，以7比0完封對手。本場比賽最大功臣無疑是年輕外野手帕赫斯（Andy Pages），他單場轟出2發全壘打、貢獻4分打點，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）高度評價他的表現。

羅伯斯表示，「帕赫斯的表現太出色了，對手先發格林（Hunter Greene）是國聯中數一數二的火球投手，能從他手中打出那樣的內容，意義重大。」

羅伯斯細數帕赫斯各打席的貢獻，他在第3局首打席就擊出22號全壘打，「他在滿球數情況下，咬住1顆滑球，把球拉向左外野，這一球打得很棒。」而後續打席更在首球就再次開轟，「他的內容非常紮實。」

此外，羅伯斯也提到帕赫斯在最後打席面對紅人牛棚菲利普斯（Connor Phillips）時，差點敲出單場第3轟，「那球差一點出牆，他整場比賽的打席內容都很好，是球隊此時非常需要的表現，整體而言是非常出色的一戰。」

道奇此役不僅打線有佳作，守備也相當關鍵，明星游擊手貝茲（Mookie Betts）在第7局展現關鍵美技，單手撈下原本可能穿越外野防線的強勁擊球，直接製造出局。這美技搭配他單場2安的打擊貢獻，也讓總教練稱讚不已，「無論守備還是打擊，貝茲都證明自己的價值。」

羅伯斯表示，「整支球隊現在進入了明確的目標狀態，就是為了勝利而戰，這個時間點，大家的專注力就該放在這裡。」

此役獲勝後，道奇不僅重回西區榜首，距離晉級與封王更進一步，羅伯斯強調，「我最欣賞這支球隊的一點，就是無論對手是誰、情勢如何，我們始終保持競爭的態度。」