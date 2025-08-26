洋將大限倒數！味全龍確定簽下鎛銳　龍聖、鑀龍恐面臨取捨

▲ 味全龍球團今日宣布，美國籍右投鎛銳（Manny Barreda）正式加盟 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍球團今日宣布，美國籍右投鎛銳（Manny Barreda）正式加盟，並已完成體檢，確定加入本季戰力行列。鎛銳將披上29號球衣，球團期盼他的加入能進一步補強外援投手陣容，為球隊後段賽程增添戰力。

不過，味全若要將鎛銳拉上一軍，勢必要註銷現有洋將。總教練葉君璋先前提到，目前鑀龍狀態不佳，投球數也難以支撐先發輪值；至於龍聖則表現起伏，時好時壞不易掌握，「其實我心中已經有譜，但還沒有最後確定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉總同時強調，除非鎛銳狀況特別不理想，否則他會被安排登錄，球隊將在龍聖與鑀龍之間取捨。

隨著8月31日洋將大限逼近，領隊丁仲緯今受訪也強調，會先觀察鎛銳狀況，再做最終決定。如同葉總所說，如果鎛銳沒有問題，會在龍聖與鑀龍之間擇一。

鎛銳現年35歲，2021年曾短暫登上大聯盟，僅有1年資歷，總計出賽3場、皆為後援，戰績1勝0敗，投2.2局失4分，防禦率13.50。他曾為墨西哥出征經典賽，並幫助球隊拿下銅牌。

本季他效力墨西哥聯盟薩爾蒂約瑟拉佩人（Saltillo Saraperos），19場出賽中有18場先發，累積7勝4敗，主投98.1局送出74次三振，防禦率6.22。