12.7億合約因涉賭風暴飛了！畢斯利洗刷嫌疑吸引尼克等3隊目光

▲畢斯利洗刷嫌疑後，傳出尼克、騎士和灰狼有意追求他。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前湖人後衛畢斯利（Malik Beasley）歷經兩個月的聯邦賭博調查風暴後，近日終於洗清嫌疑，不再是調查目標。隨著風波落幕，他的自由市場行情再度升溫，新爆料天王阿里（Ary）報導，尼克、騎士和灰狼都對他表達興趣。

28歲的畢斯利以外線火力著稱，生涯效力過金塊、灰狼、爵士、湖人、公鹿和活塞，他上季在底特律繳出場均16.3分、單季投進319顆三分球的優異表現，創下隊史紀錄，本來已接近與活塞簽下3年4200萬美元（約12.7億台幣）合約。但隨著調查曝光，合約隨即遭撤銷，其他追求者也紛紛退場。

活塞後來簽下拉佛特（Caris LeVert）、「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）與格林（Javonte Green），畢斯利現在最多只能以一年720萬美元（約2.1億台幣）的價碼回歸。

據《Hoopshype》記者斯克托（Michael Scotto）的消息，尼克與騎士已和畢斯利接觸。值得一提的是，尼克高層羅薩斯（Gersson Rosas）過去曾在灰狼任職時，親手替畢斯利開出過4年6000萬美元合約。不過，由於兩隊目前只能提供老將底薪，外界認為以畢斯利上季的表現，他接受的機率並不高。

對多數球隊而言，畢斯利這類「微波爐型射手」是非常搶手的即戰力，他能在短時間內從外線打出爆發力，防守端也有明顯進步。隨著他成功洗刷嫌疑，不論是尼克、騎士、灰狼還是原東家活塞，都可能成為他的下一站。