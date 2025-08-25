「這場比賽不能輸！」山本由伸6局好投奪勝　談最懊惱一幕

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，25日（台灣時間）先發對戰聖地牙哥教士，繳出6局，被敲4安打，失2分、奪6次三振的表現，收下本季第11勝。道奇最終以8比2獲勝，避免遭到橫掃，也同時點亮國聯西區封王魔術數字「31」。山本賽後接受訪問時，展現王牌意志，直言：「這場比賽無論如何都不能輸。」

道奇首局取得1比0領先，山本由伸3局上遭到柯朗沃斯（Jake Cronenworth）安打後，挨狄亞茲（Elias Díaz）兩分砲，他坦言，「比賽情勢上，我們先取得領先，原本希望能就這樣守住，但卻被逆轉，這點讓我很懊惱。不過之後追平後，我還能穩定投球，整體來看算是完成了不錯的工作。」

談到自身投球與捕手搭檔魯辛（Dalton Rushing）7局下轟超前3分砲，山本由伸表示，「在投球方面隊友給了我很多幫助，最後魯辛擊出決定比賽的一發，我自己也非常開心，球隊整體也因此更加有氣勢，感覺氛圍更旺盛了。」

國西龍頭之爭相當關鍵，山本由伸表示，「今天是無論如何都不能輸的比賽，所以我比平常更加集中精神投入比賽。雖然比賽途中被打全壘打而被逆轉，但最後球隊還是能贏下這場比賽，我覺得非常好。」

回顧近期投球表現，山本由伸談到調整心態的重要性，「無論是生活上還是棒球上，我都能很平靜地度過每一天，所以雖然一下子就進入了8月下旬，但我會再度繃緊神經，因為接下來是更重要的時期，希望能繼續全力以赴。」