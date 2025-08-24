運動雲

陳鏞基關鍵兩分砲奪單場MVP+助隊止連敗　盼用表現撐起年輕獅軍士氣

▲▼陳鏞基。（圖／統一獅提供）

▲陳鏞基。（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／桃園報導

統一獅24日作客樂天桃猿，靠著陳鏞基在第3局關鍵兩分砲奠定勝基，最終以8比2終止近期3連敗；陳鏞基全場繳出1轟、2打點的表現，賽後獲選單場MVP，他表示，希望藉由自身穩定的表現，拉抬球隊士氣，也鼓勵年輕選手從失敗中快速調整、成長。

本季受到大腿拉傷困擾的陳鏞基，近日逐步回歸先發陣容，此役展現老將價值，不僅在打線中扮演破壞角色，更成功為球隊注入能量。

談到近期體能恢復狀況，他坦言：「這也是一個課題，自己也清楚身體狀況，教練團給我很多空間調整，今天上場就是盡力把能力展現出來。」

獅隊在此戰前吞下三連敗，士氣低迷，陳鏞基表示，身為資深球員，希望透過自己的表現帶動全隊氛圍，「球隊現在有很多年輕選手，有時候失敗後難免情緒低落，盼透過自己的表現，去提升整體士氣。」

此役開轟是否代表前一天休息得宜？他笑說：「看起來是啦，不過也沒想太多，上場就是盡力把最好的自己展現出來。」；他強調，當下並無刻意追求全壘打，「只是想把二壘的跑者送回來而已。」

陳鏞基在傷後已敲出2轟，他透露復健期間從未鬆懈訓練，「腳受傷還是可以練上半身，也有練其他項目，就是希望回來後不要有太大落差。」；此外他也提到近期高溫悶熱、無風的天氣對體力是一大考驗。

面對持續堆高的隊史全壘打紀錄，陳鏞基表達低調態度，「沒有刻意去追求，團體目標還是最重要；現在是傑憲他們的世代，我們這一代慢慢轉為輔助角色，希望能幫助年輕選手提升自己。」

