洪總看那瑪夏首秀：前兩局虐殺中職打者　魔鷹開轟休息室對話曝光

▲ 中職那瑪夏。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹24日作客中信兄弟大巨蛋主場，新洋投那瑪夏完成一軍「開箱秀」，總教練洪一中形容他前兩局「幾乎在虐殺中職打者」，但第3局遇到亂流，也暴露控球不足之處。

那瑪夏前兩局僅用20球就演出6上6下，展現壓制力。不過3局下情況丕變，單局暴增至38球，被敲2支安打、投出3次保送，在滿壘時因四壞球保送丟掉1分。4局下又被敲2安打再失1分，所幸5局回穩，再度投出3上3下。

洪一中表示：「第一、第二局虎虎生風，感覺就像在虐殺中職打者。不過投手教練有提醒，要注意他的控球。第3局可能是還沒適應，壞球太多，單局快40球，跟前兩局20球差很多。他第一次面對危機時太想表現，投得過於閃避。以他的球威，只要把球好好投進去應該沒問題。」

那瑪夏對於首次登上亞洲職棒舞台感到既興奮又期待，他也認為自己的狀況不錯。本場主投5局，用89球，被敲5安，送出6次三振，失3分，無關勝敗。

至於3局的亂流，那瑪夏指出：「睽違一個月再面對打者，還在找比賽的感覺。今天想要把球控在自己想要的位置。」談到對中職打者的印象，他認為對手水準很高，必須控球到位才能壓制，並期待未來更多交手機會。

那瑪夏投完5局，落後1分退場後，在休息室看到魔鷹中場休息時神情嚴肅，便上前詢問，才知道他正專注思考如何幫助球隊。當魔鷹8局上轟出追平全壘打後回到休息室，那瑪夏立刻上前慶祝，笑著說：「你剛剛講的事情，真的做到了！」