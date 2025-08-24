胡金龍桃猿球場最終戰！　「最有印象是這裡的應援」

▲胡金龍桃猿球場最終戰！樂天主場獻禮 ：最有印象的是這裡的應援。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／桃園報導

中華職棒傳奇球星胡金龍，24日於樂天桃園棒球場迎來生涯巡迴引退巡迴的重要一站；賽前桃猿特別安排副領隊沈鈺傑與主將林泓育代表球團，親自向胡金龍致意，並獻上禮物與祝福。

儀式中，胡金龍獲贈繡有其姓氏的高爾夫球袋，而林泓育則捧著鮮花表達敬意，場面溫馨而充滿尊重。

胡金龍的中職初登場，就是在這座球場，當時胡金龍在桃園國際棒球場，身披義大犀牛戰袍，鎮守游擊並擔任第一棒，與Lamigo桃猿交手；他回憶起當年情景，仍歷歷在目：「有印象啊，那時候這裡應援算是最熱鬧的地方，好像是最早引進韓式風格的那種。」

胡金龍也笑說，初回中職時最強烈的印象就是球場上的熱情應援，「一開始是覺得很吵，因為美國那邊比較安靜嘛。」

多年來，胡金龍在這片球場累積了許多回憶，也見證中華職棒的變遷，他表示：「其實差不多啦，人都一樣啊，但整體職棒環境真的越來越好了；你說跟日本、韓國比當然還有差距，但至少是一直在進步。」

談到昔日對手，胡金龍依然充滿熟悉感：「小胖（林泓育）、林智平、余德龍他們都還在，大家還是很熟，」他最後說。