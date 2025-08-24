運動雲

林智勝新莊終戰回憶滿滿　鋒總擁抱祝福送上行動卡拉OK　

▲▼林智勝將引退，富邦悍將總教練陳金鋒擁抱祝福，送上行動卡拉ＯＫ。（圖／富邦悍將提供）

▲▼林智勝將引退，富邦悍將總教練陳金鋒擁抱祝福，送上行動卡拉ＯＫ。（圖／富邦悍將提供）

▲▼林智勝將引退，富邦悍將總教練陳金鋒擁抱祝福，送上行動卡拉ＯＫ。（圖／富邦悍將提供）

文／中央社

中職味全龍隊林智勝引退倒數，引退賽前新莊最終戰，由富邦悍將副領隊郭泰源、總教練陳金鋒送上行動卡拉OK當退休禮，陳金鋒跟林智勝擁抱說聲：「辛苦了」。 龍隊將於9月5日至7日在台北大巨蛋替林智勝舉辦引退儀式，隨著引退倒數、林智勝一一告別每個球場。

林智勝今天賽前生涯在新莊棒球場出賽共有909打席，僅次於澄清湖和桃園棒球場，在新莊敲出41發全壘打，也是各球場第3多。

賽前林智勝被問起對新莊棒球場的回憶時表示，特定的比賽片段一時想不起來，但早期在各隊還沒有固定主場時，在新莊棒球場出賽的機會多，「印象中，我年輕的時候在這邊也打得不錯。」

今天富邦悍將準備禮物給林智勝，由執行副領隊郭泰源和總教練陳金鋒送上，準備了行動卡拉OK送給愛唱歌、唱歌也很好聽的林智勝，並送上花束。

林智勝致詞時表示，感謝富邦悍將球團給機會，在引退賽前新莊最後一場出賽安排儀式，比較有印象的是在這裡打計時全壘打大賽，累到躺在地上，也提到看到近年球迷數增加，希望大家能繼續支持中華職棒。

曾與林智勝當了多年隊友的陳金鋒表示，退休就是時間到了，球場上都是這樣，過程努力去做、把自己做到最就好；被問起有沒有想跟林智勝說的話，陳金鋒笑說：「辛苦了」，也提到只要有遇到就都會聊天。

林智勝則表示，過去兩人在La New熊、Lamigo桃猿隊時期有很多回憶，印象最深的就是一起奪冠，平常遇到會聊天，但不太會特別講跟球季有關的話題。 龍隊總教練葉君璋表示，林智勝每場比賽都會待命；被問起林智勝引退賽後，是否代表完全不會再出賽，葉君璋表示：「還是要看狀況，沒有絕對，但林智勝都會在一軍。」

