太陽升起！林家鋐猛打3打點　台鋼逆轉兄弟終結大巨蛋4連敗

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹24日作客中信兄弟大巨蛋主場，魔鷹在8局上轟出追平全壘打點燃氣勢，林家鋐再補上超前2分打點三壘安打，成功扭轉戰局。雄鷹火力全開，在大巨蛋「太陽升起」以8比4逆轉勝，中止在此地的4連敗。

兄弟先發左投魏碩成首局先保送曾子祐，吳念庭敲安打，隨後張肇元、王柏融連續獲保送，台鋼先馳得點。3局上，吳念庭適時安打，接著魔鷹靠一壘手失誤上壘，張肇元擊出滾地球，吳念庭趁傳攻回第2分。

台鋼新洋投那瑪夏前兩局壓制兄弟打線，但3局下遇上反攻。王政順選到保送，岳東華敲安打，張志豪再獲保送，形成滿壘。宋晟睿隨後擊出適時安打送回2分追平。4局下，岳東華再敲二壘安打，陳統恩延續火力，敲安打將比分超前為3比2。

魏碩成先發5局，被敲4安，送出4次三振、3次保送，失2分（1分責失）。蔡齊哲接替1局，被王柏融敲安後換上代跑曾昱磬，他隨即快傳一壘，完成生涯第11次牽制成功，追平吳俊億的隊史紀錄。江忠城中繼1局無失分。

雄鷹在8局上展開反攻，魔鷹砲轟呂彥青，本季第24轟出爐扳平比數。張肇元獲保送後，曾昱磬短打，靠投手傳球失誤上壘，林家鋐再補上三壘安打，一口氣送回2分反超。顏郁軒補上安打再添1分，王博玄接著敲安打，逼得兄弟換上謝榮豪登板止住攻勢。

台鋼9局上再度發動攻勢，曾昱磬、林家鋐連續長打發威，都攻下分數，擴大至8比3。兄弟9局下靠著張仁瑋、王政順接連安打並利用對方外野手失誤，追回1分。

台鋼新洋投那瑪夏完成「開箱秀」，主投5局，用89球，被敲5安，奪6次三振，失3分無關勝敗。伍祐城中繼2局無安打，飆2K、無失分，守住戰局。

台鋼本季在大巨蛋手感冷，此系列賽祭出各種太陽幸運物，盼能在大巨蛋發揮火力，太陽娃娃持續坐鎮休息室，此戰終結魔咒。

