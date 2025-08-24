運動雲

林威助、鳥谷敬攜手指導台日少棒球員　「阪神園藝」整備新莊球場

▲「虎道同盟」棒球教室，阪神園藝團隊經驗分享。（圖／富邦悍將提供）

▲「虎道同盟」棒球教室。（圖／富邦悍將提供）

▲▼「虎道同盟」棒球教室，阪神園藝團隊經驗分享。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將與日本職棒阪神虎隊攜手舉辦「虎道同盟」主題日，今（24）日上午特別舉行「築夢未來、棒球試訓活動」。活動邀請到阪神虎OB球星鳥谷敬、秋山拓巳，以及同樣出身阪神虎的悍將副領隊林威助，共同指導新北市興穀國小及台北市日僑學校的小球員，進行專業的棒球教學。阪神園藝團隊也同步與新莊球場維護團隊交流，分享專業經驗。

昨晚甫為「虎道同盟」主題日開球的鳥谷敬，今日上午再度與秋山拓巳、林威助合力指導小球員，三人分別帶領進行打擊、守備與投球訓練。鳥谷敬與林威助更親自指導揮棒技巧，一對一協助調整動作；秋山拓巳則分享投手丘上的重心轉移與出手控制，幫助學童提升投球穩定度與爆發力。

▲▼「虎道同盟」棒球教室，阪神園藝團隊經驗分享。（圖／富邦悍將提供）

▲▼「虎道同盟」棒球教室。（圖／富邦悍將提供）

▲▼「虎道同盟」棒球教室，阪神園藝團隊經驗分享。（圖／富邦悍將提供）

林威助副領隊特別感謝昔日隊友鳥谷敬、秋山拓巳專程來台，不僅與台灣球迷熱情互動，更深入基層棒球教學，促進台日棒球文化交流。

此外，阪神園藝團隊谷端祥壮、萬浪広士今日上午與新莊棒球場維護單位富邦運動場館公司交流，針對人工草皮與天然草皮混合場地的日常養護、降雨後修復等議題進行經驗分享。下午賽前，阪神園藝團隊也將加入場地整備行列，並由谷端祥壮、萬浪広士與秋山拓巳共同完成賽前開球。

▲▼「虎道同盟」棒球教室，阪神園藝團隊經驗分享。（圖／富邦悍將提供）

▲▼「虎道同盟」棒球教室，阪神園藝團隊經驗分享。（圖／富邦悍將提供）

▲▼「虎道同盟」棒球教室，阪神園藝團隊經驗分享。（圖／富邦悍將提供）

