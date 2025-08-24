前湖人後衛洗刷涉賭嫌疑！　12.7億合約泡湯僅剩短約選項

▲畢斯利雖洗刷嫌疑，但錯失活塞3年4200萬美元合約，恐只能簽下短約。（圖／達志影像／美聯社）

前湖人後衛畢斯利（Malik Beasley）陷入聯邦賭博調查風暴兩個月後，近日終於出現轉折，他的律師向《ESPN》證實，畢斯利已不再是紐約東區檢方調查的目標，迄今未遭起訴。然而，這場風波重創他的名聲，甚至讓他原本已在手的3年4200萬美元合約（約12.7億台幣）化為泡影，前景充滿變數。

在上個月自由市場開啟前一天，傳出畢斯利因涉及「異常數據投注」遭調查。據《ESPN》報導，一家美國博彩業者於2024年1月注意到與畢斯利相關的投注異常，特別是一場公鹿比賽前，「畢斯利籃板數低於2.5」的賠率劇烈下修，結果他該場抓下6籃板，讓下注者全數失利。

畢斯利的律師痛批，「沒有起訴、沒有指控、沒有定罪的謠言，卻能帶來毀滅性後果，這完全背離了『無罪推定』的原則。」

28歲的畢斯利上季效力活塞，繳出場均16.3分、單季投進319顆三分球的好表現，創下隊史紀錄，本來已接近與活塞簽下3年4200萬美元合約。但隨著調查曝光，合約隨即遭撤銷，其他追求者也紛紛退場。活塞後來簽下拉佛特（Caris LeVert）、「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）與格林（Javonte Green），畢斯利現在最多只能以一年720萬美元（約2.1億台幣）的價碼回歸。

畢斯利坦言，這段時間讓他感到格外沉重。他8月初在SnapChat上表示，「人們在評斷我。我承認自己曾犯過錯，但我努力每天把籃球放在第一位。我肩上背著籃球，我準備好摧毀一切阻礙，再次證明我屬於這個聯盟。認識我的人都知道，我太努力了。我每天都在練球，把籃球擺在第一位。」

畢斯利過去也曾有場外爭議，2020年因「暴力威脅」罪名認罪，服刑120天並被NBA禁賽12場。但他以外線火力著稱，2022-23賽季在湖人短暫效力，場均能貢獻11.1分。

雖然已經洗刷嫌疑，但兩個月的陰影重創畢斯利的市場行情。他原本是《Yahoo Sports》評選的自由市場第14順位熱門，如今卻可能僅能簽下短約。慶幸的是，《ESPN》指出，仍有多支球隊與他保持聯繫，以他上季的表現，找到新東家或許只是時間問題。