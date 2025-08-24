運動雲

>

前湖人後衛洗刷涉賭嫌疑！　12.7億合約泡湯僅剩短約選項

▲▼尼克布朗森；活塞畢斯利。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢斯利雖洗刷嫌疑，但錯失活塞3年4200萬美元合約，恐只能簽下短約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前湖人後衛畢斯利（Malik Beasley）陷入聯邦賭博調查風暴兩個月後，近日終於出現轉折，他的律師向《ESPN》證實，畢斯利已不再是紐約東區檢方調查的目標，迄今未遭起訴。然而，這場風波重創他的名聲，甚至讓他原本已在手的3年4200萬美元合約（約12.7億台幣）化為泡影，前景充滿變數。

在上個月自由市場開啟前一天，傳出畢斯利因涉及「異常數據投注」遭調查。據《ESPN》報導，一家美國博彩業者於2024年1月注意到與畢斯利相關的投注異常，特別是一場公鹿比賽前，「畢斯利籃板數低於2.5」的賠率劇烈下修，結果他該場抓下6籃板，讓下注者全數失利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畢斯利的律師痛批，「沒有起訴、沒有指控、沒有定罪的謠言，卻能帶來毀滅性後果，這完全背離了『無罪推定』的原則。」

▲▼湖人班巴、畢斯利。（圖／CFP）

▲畢斯利2022-23賽季效力湖人，場均仍能繳出雙位數得分。（圖／CFP）

28歲的畢斯利上季效力活塞，繳出場均16.3分、單季投進319顆三分球的好表現，創下隊史紀錄，本來已接近與活塞簽下3年4200萬美元合約。但隨著調查曝光，合約隨即遭撤銷，其他追求者也紛紛退場。活塞後來簽下拉佛特（Caris LeVert）、「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）與格林（Javonte Green），畢斯利現在最多只能以一年720萬美元（約2.1億台幣）的價碼回歸。

畢斯利坦言，這段時間讓他感到格外沉重。他8月初在SnapChat上表示，「人們在評斷我。我承認自己曾犯過錯，但我努力每天把籃球放在第一位。我肩上背著籃球，我準備好摧毀一切阻礙，再次證明我屬於這個聯盟。認識我的人都知道，我太努力了。我每天都在練球，把籃球擺在第一位。」

畢斯利過去也曾有場外爭議，2020年因「暴力威脅」罪名認罪，服刑120天並被NBA禁賽12場。但他以外線火力著稱，2022-23賽季在湖人短暫效力，場均能貢獻11.1分。

雖然已經洗刷嫌疑，但兩個月的陰影重創畢斯利的市場行情。他原本是《Yahoo Sports》評選的自由市場第14順位熱門，如今卻可能僅能簽下短約。慶幸的是，《ESPN》指出，仍有多支球隊與他保持聯繫，以他上季的表現，找到新東家或許只是時間問題。

關鍵字： NBA畢斯利底特律活塞洛杉磯湖人聯邦調查自由市場

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

U15亞洲盃／個人獎出爐！陳泊佑奪MVP　教頭笑言：神明有保佑

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

兄弟那一場成轉捩點！威能帝連9場優質先發　僅收2勝笑喊：我知道

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

美球評砲轟道奇過度保護大谷翔平：受傷前就該盡情打、盡情投！

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

江坤宇「全壘打順其自然」首轟出爐！許基宏再見安打收尾　兄弟4比3險勝雄鷹

【看著才安心】狗狗想上床跟媽睡 被阻止後臉超委屈

熱門新聞

台籃自由球員市場還有「大魚」　陳將双有意願返台打職籃

台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

不用「超級頂薪」！　ESPN爆料：杜蘭特願低於行情與火箭續約

林泓育感動喊話讓猿迷都回來了　主場連2戰再現萬人盛況

台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

U15亞洲盃／柯邵捷完投完封！台灣3比0擊退日本　二連霸奪隊史第8冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1FA大魚　陳將双有意願返台打職籃

2台灣1比0擊敗加勒比海代表隊！　台美將爭威廉波特總冠軍

3不用頂薪　ESPN爆料KD願和火箭續約

4被胖哥呼喚回來了！猿迷擠爆桃園

5「龍仔」本季第19轟打破隊史紀錄

最新新聞

1黃韋盛腳踏車爆胎？神奇盜壘佐「曼陀珠」笑稱感謝老天爺

2前湖人後衛洗刷涉賭嫌疑！損失仍慘重

3韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

4Kobe冥誕！遺孀親吻照表達思念　

5詹皓晴克里夫蘭女網賽拿下亞軍

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

古久保健二肯定李勛傑首轟展自信　點出關鍵打席仍待學習

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366