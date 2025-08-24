費城人王牌惠勒本季報銷！將接受胸廓出口手術　預計休養6至8個月

▲費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
費城費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）2024至25賽季正式提前劃下句點；球團於24日宣布，惠勒被診斷出患有靜脈型胸廓出口症候群（TOS），將於未來幾週接受胸廓出口減壓手術，預計需休養6至8個月。
Phillies medical update on Zack Wheeler pic.twitter.com/JnnEAz4cMZ— Philadelphia Phillies (@Phillies) August 23, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
「他會錯過這個賽季，但我們認為他能在6到8個月內回來，並恢復成以往的惠勒，」費城人棒球營運總裁Dave Dombrowski表示，「這是醫師給我們的訊息，除非有意料之外的狀況，他將能再次投出過往的身手。」
首席防護員Paul Buchheit補充指出：「惠勒的狀況屬於急性問題，這對他是有利的，因為他不是長期困擾後才動刀，這會讓復原機會相對更樂觀。」
The Phillies announce Zack Wheeler has been diagnosed with venous thoracic outlet syndrome.— MLB (@MLB) August 23, 2025
Wheeler will undergo thoracic outlet decompression surgery in the coming weeks and will miss the rest of the season. pic.twitter.com/CSBgUa37sY
惠勒罹患的是突發性的靜脈型TOS，而非長期侵蝕投手生涯的神經型 TOS；遊騎兵投手凱利（Merrill Kelly）曾在2020年接受同樣手術，並於隔年春訓歸隊，該案例也被視為惠勒的參考。相較之下，前國民王牌史崔斯柏格（Stephen Strasburg）就因神經型TOS失去競爭力，最終提前退休。
FOR FANS - From a D1 Baseball player who had TOS... and made it out okay.— Shane Tucker (@Shanebt02) August 23, 2025
Zack Wheeler just got diagnosed with Thoracic Outlet Syndrome (TOS)
TOS looks different to a lot of players
there will be a LOT of people who say...
- it's not a real thing...
- It's like… pic.twitter.com/DE6PCla65Q
惠勒在8月16日因右上肢血栓進入傷兵名單，兩天後接受血栓溶解手術，總教練湯姆森（Rob Thomson）坦言，這段期間球隊都處於不確定中，如今確定能透過手術解決反而讓人鬆了一口氣。
「他是健康的，」湯姆森強調，「雖然失去他令人失望，但我們有深厚的投手群，六到八個月的復原期對我來說，是相當鼓舞的訊息。」
Zack Wheeler will miss the rest of the season pic.twitter.com/v9va7NSzTd— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 23, 2025
自2020年加盟費城人以來，惠勒不僅是大聯盟過去5年的三振王（1094 K），同時在WHIP（1.02）、投球局數（979）領先全聯盟，ERA（2.91）更排名第3；尤其在季後賽，他的2.18ERA排名史上第3（至少10場先發），僅次於霍伊特（Waite Hoyt）與邦格納（Madison Bumgarner）。
指定打擊舒瓦伯（Kyle Schwarber）坦言：「這是巨大的損失，他光是季後賽的表現，就有資格拿一座賽揚獎，我們知道這不容易，但隨著季後賽逼近，我們不需要任何人去扮演超人，只要大家做自己，我們相信我們能辦到。」
Phillies ace Zack Wheeler’s season is over after he’ll need a second procedure having been diagnosed with thoracic outlet syndrome. Recovery for the surgery that sometimes involves removal of a rib is 6-8 months. Most importantly this is a young father of 4 so s up #phillies pic.twitter.com/Jx2XMasgPc— Jamie Apody (@JamieApody) August 23, 2025
目前預計桑切斯（Cristopher Sánchez）將頂替成為第一戰先發，蘇亞雷斯（Ranger Suárez）與盧薩多（Jesús Luzardo）有望接續登板，形成「三左投」局面；湯姆森也指出，右投諾拉（Aaron Nola）的復甦將成為關鍵，「非常重要，毫無疑問。我期待他站出來，他有經驗，曾走出低潮，他會沒事的。」
惠勒明年5月將滿36歲，他曾表示不會在2027年合約結束後繼續投球，但也明言希望在退役前贏得賽揚獎與世界大賽冠軍，如今，他的賽揚夢想得再等一年，而費城人通往世界大賽的道路也更為艱難。
舒瓦伯最後表示：「打棒球只是人生中短短的一部分，我們希望他完全康復，好讓他在退役後能和家人、孩子享受生活。」
讀者回應