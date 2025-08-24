運動雲

羅切7局11K寫隊史紀錄！　紅襪12比1痛宰條紋軍「基襪大戰」豪奪8連勝

▲紅襪王牌左投羅切（Garrett Crochet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪王牌左投羅切（Garrett Crochet）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪與紐約洋基的宿敵對決24日進入第3戰，紅襪靠王牌左投羅切（Garrett Crochet）7局狂飆11K僅失1分的壓制力，在洋基球場以12比1收下比賽，將雙方本季交手紀錄提升至8連勝。

羅切本戰繳出7局僅失1分的佳作，送出11次三振，只被擊出5支安打，另有1次保送，徹底封鎖洋基打線；這位在紅襪隊內被暱稱為「Beast（野獸）」的投手，屢次讓全場45512名洋基球迷陷入沉默。

捕手納瓦雷茲（Carlos Narváez） 直言：「這就是為什麼我們叫他野獸，我們在三四天前就談過這場比賽，他永遠準備充足，今天你們看到他展現強大的統治力，我為他感到驕傲。」

羅切本人則說：「是啊，感覺很好，某種程度上有點詭譎，但我們現在打得非常出色，當你在客場能這樣表現時，對方球迷通常就會安靜下來，這真的很酷。」

這場勝利讓紅襪戰績來到71勝59敗，領先洋基（69勝60敗）1.5場，穩居美聯外卡榜首。若25日再勝，將完成對洋基的4連戰橫掃，這將是紅襪自2018年芬威球場以來首次完成4連勝；至於在布朗克斯，上一次達成4場以上橫掃，要追溯到1939年的5連勝。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora） 謹慎表示：「我們明天會帶著相同的期待來到這裡，就是打出好比賽，然後看看會發生什麼。」

今年是羅切來到紅襪的第一季，他的戰績已提升至14勝5敗，防禦率壓低至2.38，累計三振數也來到207次，僅比去年生涯新高少2次。

羅切也成為紅襪史上僅第4位能在前26場先發就達成「200K」的投手，前3位分別是馬丁尼茲（Pedro Martinez）、塞爾（Chris Sale）與 克萊門斯（Roger Clemens）。

羅切談到這個里程碑時說：「我覺得局數的累積對我來說更有意義，尤其是今年，能夠完整地把投球量拉長，對球隊的貢獻才更真實，但能達成200K，仍然很酷。」

紅襪另一名亮點是游擊手史托瑞（Trevor Story），他在3局擊出二出局兩分打點二壘安打打破僵局，5局再補上一發中右外野陽春砲，本季全壘打數來到20轟，同時也累積20次盜壘，成為繼賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra，1997） 與瓦倫廷（John Valentin，1995） 之後，隊史第三位締造「20-20」的游擊手。

史托瑞在賽後受訪時強調：「還有很多工作要做，但能和這些隊友一起做到，並且以勝利的方式打球，對我意義重大，這才是最重要的事，我能和這些人一起完成，真的很振奮。」

比賽後段，球場內竟響起「Let's go, Red Sox！」的呼喊聲，這是隨隊而來的紅襪球迷發出的吶喊，也成為洋基主場少見的畫面。

史托瑞最後笑說：「其實我沒怎麼聽到，我們只是專注於比賽，當然我們知道紅襪球迷非常熱情，而且很會隨隊旅行，所以聽到這樣的加油聲總是很棒。」

關鍵字： MLB紐約洋基波士頓紅襪

