快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

▲▼台北市東園國小少棒隊。（圖／翻攝臉書／臺北市萬華區東園國民小學）

▲威廉波特少棒錦標賽，台北市東園國小少棒隊晉級國際組冠軍賽。（圖／翻攝臉書／臺北市萬華區東園國民小學，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

威廉波特少棒錦標賽進入倒數，代表亞太區的台北市東園國小少棒隊以7比3擊敗拉丁美洲區代表委內瑞拉隊，晉級國際組冠軍賽。這場比賽不僅展現台灣選手的技術與韌性，也讓台灣少棒在世界舞台上再度發光。

一場少棒比賽，牽動著兩國的期待。台灣小將過去幾天接連擊敗墨西哥及加勒比海區代表阿魯巴（Aruba），而拉丁美洲區的委內瑞拉隊之前也展現實力，先後打敗波多黎各、加拿大與日本。這場比賽不僅是技術的較量，更是兩隊在心理與策略上的全面對抗。

▲▼台北市東園國小少棒隊。（圖／翻攝臉書／臺北市萬華區東園國民小學）

東園國小少棒隊的表現令人驚嘆。他們在首局及五局上展現精準選球的能力，分別拿下2分與5分，成功壓制對手。儘管五局下因防守混亂失掉3分，但最終以穩定的表現奠定勝局。這群台灣小將的冷靜與默契，成了贏得勝利的關鍵。

這場比賽只是威廉波特錦標賽的一部分。在這場為期12天的國際賽事中，10支國際隊伍與美國10區代表展開競爭。台灣隊在台灣時間24日凌晨0時30分將再度登場，力爭國際組冠軍。這場比賽不僅關乎勝負，更是台灣棒球精神的最佳寫照。

