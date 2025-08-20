朋友說「生日要來發全壘打」　壽星李政厚相隔280打席再度開轟　

▲壽星李政厚開轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

舊金山巨人韓籍外野手李政厚在生日當天終於打破280打席的全壘打荒，轟出生涯難忘的「慶生砲」。賽後受訪時，他笑言好友們早早要求他在生日時開轟，「結果真的打出去了」。

李政厚今（20）日在聖地牙哥客場對教士之戰，擊出1發陽春全壘打與1支二壘安打，打擊手感逐漸回升。他回憶道，「朋友們幫我慶生時，還開玩笑說『生日就要來發全壘打』，沒想到真的做到了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Jung Hoo Lee lines a leadoff HR pic.twitter.com/NovUw0OZ5v — MLB (@MLB) August 20, 2025

這支全壘打是他相隔97天、歷經280打席後再度開轟，談到長時間未能開轟的經驗，他提到新秀賽季的往事，「當時在蠶室球場打了2發全壘打，還以為當年能敲到雙位數，結果之後整季都沒再打出來。」如今他已成長為更成熟的打者，靠著細膩調整突破低潮。

今日再度面對教士先發右投皮維塔（Nick Pivetta），李政厚表示有刻意做出調整，「上禮拜交手時，我總是被快速球壓制，今天上場前就告訴自己不要再跟不上球速，專注在直球攻擊，結果2支長打都是打直球。」

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）日前將球員成功關鍵歸功於「不貪心」，李政厚也認同地表示，「我要學會放下欲望，當看到好球時，不要因為想打出好結果而讓自己過度用力。」

他也坦言5、6月陷入嚴重低潮時，常因為急於求成而揮擊壞球，形成惡性循環，如今則努力修正，終於收到一點成果，特別感謝教練團不斷給予建議與支持。