兒子、病童的手印在球棒上！　紅雀波索「淚目」完成開轟約定

▲▼紅雀波索。（圖／達志影像／美聯社）

▲波索用「手印球棒」開轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

聖路易紅雀捕手波索（Yohel Pozo）在今（18）日對洋基的比賽中，擊出1發特別令人動容的全壘打，他繞壘時眼中泛淚，腦海中想的不是自己，而是兒子保羅（Paul）與慈悲兒童醫院裡生病的孩子們。

波索的兒子保羅在2020年3月出生後，接連遭受多次中風，儘管目前身體狀態良好，能正常說話與走路，但波索仍持續關注孩童相關議題。值得一提的是，波索今日在比賽使用的球棒，上頭就留有兒子的彩色手印，以及醫院裡其他孩子留下的印記。

比賽進行到6局下，波索逮中對方牛棚投手多瓦爾（Camilo Doval）失投滑球，送出飛行距離達404英尺的陽春砲，全場歡聲雷動。他賽後表示，上周去醫院探訪時，孩子們有半開玩笑要求他打全壘打。

「孩子們問我能不能打全壘打，我回答，『我會努力試試。』結果真的發生了，當我看到球飛出去，我差點邊跑壘邊滴淚，我希望孩子們能看到，知道這支全壘打是為他們打的。」波索說。

波索的人生故事，堪稱大聯盟最勵志的篇章之一。2020年小聯盟停賽，他失去收入，兒子又在出生後接連中風，全家甚至一度陷入無家可歸；5年後，他走過了低谷，成為紅雀板凳的重要武器，他本季已敲出5轟，並以代打7分打點暫居全大聯盟第1，代打安打數也排名第2。

波索也計畫將這支開轟的「手印球棒」拍賣，把所得捐給聖路易慈悲醫院，幫助更多正在接受治療的孩子與家庭，「我知道父母在病房裡承受的壓力，所以希望這支球棒能帶來一點幫助。」

儘管紅雀最終以4比8輸球，吞下5連敗，但隊友努特巴爾（Lars Nootbaar）表示，「波索的故事、他的犧牲與今天的全壘打，讓每個人都想為他加油。」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

